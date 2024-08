Molta festa i molta calor. Així es pot resumir la segona jornada de Sant Llorenç a Alaior, en la qual les elevades temperatures van ajudar a pujar diversos graus la intensitat d’una celebració que va començar a finals del passat mes de juliol i que avui arribarà a la seva fi. El centre de la festa gran va tenir lloc una vegada més a Sa Plaça, on el Jaleo va començar una mica abans del que sol ser habitual, quan faltaven 15 minuts perquè el rellotge marqués les 13 hores.

El caixer fadrí Jordi Pons duent la bandera dins Sa Plaça.| Katerina Pu

Per allà va desfilar una qualcada integrada per a l’ocasió per 78 cavalls, tots ells seguint el ritme marcat pel so del fabiol i del tambor de Lito Vinent Riudavets. El fabioler va viure la festa amb un sentiment especial, ja que després de vuit anys ostentant aquest càrrec ha confessat que no és segur que l’any que ve torni.

El Jaleo va anar guanyant en intensitat a mesura que passava el temps, amb una plaça cada vegada més plena. Els cavallers, com és costum, van desfilar d’un en un i la música només es va parar una vegada per realitzar una assistència. I parlant de música, cal destacar l’estrena enguany, al capdavant de la Banda d’Alaior com a directora, de Gibet Pons, que va portar la batuta davant mig centenar de músics a la tarima.

Després d’una intensa primera volta, que es va prolongar durant una mica més d’una hora i mitja, hi va haver un temps per al descans i reposar forces abans que el fabioler tornés a entrar a la plaça donant inici a l’entrega de les canyes verdes, una part de la festa que va ser més intensa encara si cap, en aquest cas al so d’un pasdoble que és tot un clàssic de les festes menorquines, «El maniquí».

La segona passada per Sa Plaça s’allargà fins a les 16.11 hores, dos minuts després que la batlessa, Maria Antònia Pons Mascaró, s’acostés a la tarima a recollir la seva recompensa en el tercer any en què presideix la qualcada. Els cavalls van deixar de ser llavors els protagonistes d’una festa que portava en marxa des de primera hora del matí, quan una cercavila va començar a caldejar l’ambient.

La desfilada va coincidir amb l’inici del replec. Un cop conclòs aquest, es va procedir a traslladar la imatge de Sant Llorenç des de l’Ajuntament a l’església de Santa Eulàlia, on va oficiar la Missa de Caixers el caixer capellà, Joan Camps, i es va complir amb la tradició de repartir l’aigua-ros abans que la festa tornés a la calor del carrer.