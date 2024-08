Un grup de 24 joves i tres caps d’Escoltes de Menorca han participat recentment en el Campament Nacional Jam Scout 2024, que s’ha celebrat a la localitat de Covaleda a Sòria i que ha comptat amb la participació d’uns 5.000 joves d’arreu d’Espanya i també d’altres països.

El grup expedicionari d’Escoltes de Menorca va estar format per membres de diferents agrupaments de l’Illa que es van embarcar en un avió que els va dur cap a Madrid, des d’on amb escoltes d'altres agrupaments -tant espanyols com estrangers-, van agafar el bus per anar fins a la zona d'acampada.

En arribar, cadascuna de les branques es va instal·lar en el seu subcamp i es va preparar per passar la primera nit. La inauguració va ser el primer diumenge estant els 5.000 participants a punt per gaudir de la gran aventura. Va estar plena de sorpreses i els van acompanyar autoritats civils i eclesials, així com membres d'honor de MSC (entre ells, Antoni Fullana) i d'altres entitats.

Al llarg del campament nacional Jam Scout 2024, es van anar fent diferents activitats: de coneixença, aquàtiques, d'aventures, jocs de rol, tallers... També van tenir l’oportunitat de fer rutes pels voltants, alguns quedant a dormir fora.

Totes les persones participants en el referit campament van destacar que la convivència va ser molt enriquidora, en un ambient de cooperació i descobriment de cultures diverses, coexistint en harmonia.

A més, han expressat el seu agraïment a totes les persones que han fet possible aquesta aventura: a Caixa Colonya, a tots els organitzadors i voluntaris del Jam Scout, als caps que han dedicat el seu temps a viatjar amb el contingent i a tots els que han fet feina durant el curs, acompanyant infants i joves.

Projecció

El Campament Nacional Jam Scout és l’activitat més important i més gran que realitza Scouts MSC en un període de set anys, així com l’activitat que els projecta públicament i els relaciona amb l’administració i la societat civil de manera positiva i propera.