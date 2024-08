El nou grup Quin xou, format per una quarantena de cantaires i músics i sorgit aquest estiu per animar les festes patronals de Sant Lluís, oferirà finalment dues actuacions, la primera serà el pròxim dijous dia 22, en què recorrerà els carrers del poble, i la segona ensoldemà divendres dia 23 al Pla de sa Creu, en el marc de la Nit Pregonera, moments abans de l’inici del pregó de festes que oferirà el Club de Jubilats del poble.

Ja queda només sis dies perquè el nou grup d’animació musical Quin xou s’estreni en les festes patronals de Sant Lluís d’enguany, amb un passacarrer musical en què interpretarà les set cançons que formen el repertori musical preparat per les dues actuacions amb motiu de les festes en honor del rei francès Lluís IX (1214-1270).

Aquestes cançons són «Quin xou, tothom ja canta», «Una jove de Sant Lluís», «Balada d’en Lucas», «Sa cançó de sa cuinera», «Fórmula V», «Sweet Caroline» i «Se me olvidó otra vez», que els dos darrers mesos han anat assajant en les trobades que han fet a la porxada del CEIP Sant Lluís.

S’havia comentat la possibilitat que el grup d’animació Quin xou també sortís a cantar el dissabte matí de les festes, però finalment es va decidir que no ho farien, donat que es considera que al matí d’aquest dia ja hi ha prou actuacions pel poble, dues musicals a càrrec de sa Vessa mos canta i Bon ball tenim i, per altra banda, la convidada pública pels carrers que faran els membres de la Junta de Caixers.

Les alumnes del CEIP Sant Lluís Gínia Seguí Fuxá, Paula Cardona Salord, Leire Pons González i Aina Artiga Roselló i la mestra de música del centre Carmen García Pérez són les impulsores de Quin xou, que va agafar cos el passat dia 20 de juny quan es va celebrar la reunió fundacional a la porxada del CEIP Sant Lluís amb l’assistència de les persones interessades a participar en aquest nou projecte musical per animar i donar bon ambient pels carrers del poble durant les festes patronals.

Comunicació

Per facilitar una major comunicació entre els membres del grup, es va crear un grup de Whatsapp, que actualment està format per 80 persones, es van donar idees pel nom del grup, del logotip, del repertori i una glosa per donar a conèixer la creació del grup a través de les xarxes socials i convidar a participar la gent. La glosa, de sis mots, diu així: «Si a les festes vols xalar/ organitzam una trobada/ pels que els hi agradi cantar/ o s’estimin més sonar/ açò serà una passada/ vine amb noltros a cantar».