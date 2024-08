La Junta de Caixers per a les festes de Sant Bartomeu es renova per complet. No hi ha cap càrrec que repetesqui nom, tot i que alguns dels membres d’aquest any han estat suplents anys anteriors, com ara Joan Pons, el caixer casat.

Així, la Junta d’aquest any la conformen Maite Pons com a caixera batlessa, Llorenç Sales com a capellana, Joan Pons en nom de caixer casat, Josep Barber com a caixer pagès, Adrià Pons serà el caixer sobreposat i la fabiolera, que debuta per primer cop a les festes, serà Neus Bosch.

La qualcada

La qualcada està llesta per omplir el municipi de Ferreries de festa i alegria. Amb un total de 118 cavallers, sense comptar la Junta de Caixers, Sant Bartomeu compta amb una qualcada molt nombrosa que es repartirà entre els dos dies. Així, tant divendres 23 com dissabte 24 sortiran 81 participants.

Aquest any, els cavallers destaquen per la seva varietat d’edats i experiències. En aquest sentit, Marc Morlà Pons, de 14 anys, és el cavaller més jove i inexpert de tots, ja que debutarà a Sant Bartomeu per primer cop. El segueix Josep Morlà Janer, de 15 anys i una sola participació a les festes. Pel contrari, el membre més veterà de tota la qualcada és Tomeu Martí Pons, amb 80 anys i un total de 55 aparicions.

El protocol

El divendres 23 començarà amb l’entrega de la bandera del patró al caixer sobreposat, Adrià Pons Gomila, per part del batle Pedro Pons Huguet, seguida de la recollida dels caixers per part de la fabiolera Neus Bosch Coll. Un cop reunida la qualcada, es dirigiran a l’Ajuntament, on Maite Pons Pons assumirà el bastó de batle i es farà el primer toc de tambor i fabiol. La comitiva visitarà el geriàtric per homenatjar les persones majors, i després es repartiran candeles i aigua-ros pel poble. El dia continuarà amb el Jaleo pels carrers, les Completes en honor a Sant Bartomeu i la sortida dels capgrossos acompanyats de la Banda de Música.

El dissabte 24 s’iniciarà amb la Diana a càrrec de la Banda de Música de Ferreries i els capgrossos, seguida per la sortida de la qualcada pels carrers del poble. Al Pla de l’Església es farà el Jaleo i es lliuraran canyes verdes i culleretes de plata als caixers i cavallers. Després, la qualcada es dirigirà a l’església de Sant Bartomeu per a la Missa solemne, seguida de la Beguda dels Caixers a l’Ajuntament. La jornada finalitzarà amb la dissolució de la qualcada després de retornar el penó de Sant Bartomeu, i amb espectacles i una revetla a la Plaça d’Espanya.

La jornada de dia 25, finalment, destaca pel Jaleo d’Ases i la festa de l’espuma.

La Junta de Caixers

Maite Pons Pons, Caixera Batlessa

Maite, ferrerienca de 30 anys, s’estrena enguany com a caixera batlessa de les festes de Sant Bartomeu. És la portaveu del partit polític de l’oposició l’Entesa.

Què significa per vostè ser caixera batlessa?

-Per jo i per l’Entesa significa seguir amb una tradició que és que el càrrec de caixer batle es distribueix entre els partits. A nivell personal significa tornar a pujar a un cavall representant tota la corporació després de deu anys sense sortir com a caixera. Aquesta vegada, sortiré amb un paper especial.

Com sol viure les festes?

-Les he viscudes de diferents maneres. He estat cambrera a un bar durant les festes, he estat regidora els dos darrers anys i les vaig viure com a caixera i membre de la qualcada fa un temps.

Com s’està preparant per aquestes festes?

-M’estic preparant sobretot amb la il·lusió de tota la família. Estic sortint molt amb el cavall per una banda, ja que he hagut de reprendre un esport que feia temps que no practicava, i preparant tots els preparatius a casa per l’altra.

Està nerviosa?

-Fins fa una setmana no estava nerviosa, però ara que m’ho ha començat a demanar tothom m’hi estic començant a posar. Realment estic tranquil·la, hi ha tanta il·lusió que crec que passa per damunt dels nervis.

Quines expectatives té per les festes?

-La idea és que surti tot bé, que tothom quedi content i que tinguem uns dies de molta felicitat. Sobretot que la gent de Ferreries ho pugui viure amb la família, amb els amics i amb el record d’aquells que ja no hi són.

Llorenç Sales, Caixer Capellà

Llorenç és rector de les parròquies de Sant Francesc i El Carme, a Maó. Amb aquesta, sumaran tres les vegades que el capellà haurà sortit a les festes de Sant Bartomeu.

Adrià Pons, Caixer Sobreposat

Adrià es dedica professionalment a l’equitació. Després d’haver passat per Bèlgica i per Alemanya, ara és a Menorca. Sortirà a les festes per quinzena vegada amb el seu cavall Damon Cello.

Josep Barber, Caixer Pagès

Amb 60 anys i amb un total de quaranta-cinc participacions a les festes de Sant Bartomeu, Josep és pagès a Son Gras, a Ferreries. Aquest any, sortirà amb el seu cavall Zip.

Joan Pons, Caixer Casat

Joan és pagès i el caixer casat d’aquest Sant Bartomeu. Ha participat trenta-tres vegades a les festes patronals i, tot i que té cavall propi, sortirà amb Xispat, el cavall d’un amic.