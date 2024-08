En un any marcat pel 90 aniversari d’en Tomeu i na Guida, els gegants de Maó, ja s’ha presentat el programa de les Festes de Gràcia de 2024. Enguany, entre el 26 d’agost i el 14 de setembre, se celebraran 91 activitats de tota mena i per una gran varietat de públics, com ja és habitual.

Aquestes 91 activitats s’iniciaran el pròxim 26 d’agost amb la inauguració de l’exposició commemorativa del 90è aniversari de l’arribada dels gegants a Maó. Així mateix, en Tomeu i na Guida seran els protagonistes de les festes d’enguany, tal com es pot observar en el programa, a la portada i al seu interior amb un reportatge sobre la seva vida. També tindran una gran recepció d’aniversari a l’Ajuntament el 28 d’agost, on romandran fins al final dels dies festius.

Els gegants, els protagonistes de les Festes de Gràcia. | Katerina Pu

Fins a 177 caixers

D’altra banda, i com no pot ser d’una altra manera, cavalls i cavallers estaran en el punt de mira durant els dies grans de les Festes de Gràcia. En total, entre dia 7 i dia 8, hi ha escrits a dia d’avui fins a 177 caixers, un nombre molt superior al de l’any passat. El batle de Maó, Héctor Pons, en la presentació del programa, va posar èmfasi que eren nombres provisionals i que segurament es reduirien a mesura que es vagin atracant els dies assenyalats.

Les Festes de Gràcia, però, no només són els dies centrals de les celebracions. Per exemple, durant les setmanes prèvies, el carrer de ses Moreres serà el punt de referència per actuacions musicals i folklòriques: acollirà demostracions de ball flamenc, menorquí amb el grup Es Rebost, francès amb Lo Cèu de Pau, concerts de gòspel amb Moments a Cor, nits de música marinera; i una coral de gent gran. D’altra banda, el Parc des Freginal també es mantindrà com a espai d’activitats infantils i familiars. Tot seguit, dia 9 el Port de Maó es convertirà en l’escenari de la fi de festes amb mercats, música i el tradicional castell de focs.

Nous costums

D’altra banda, la programació d’enguany vol encetar nous costums. És el cas, per exemple, de la voluntat de convertir la nit del pregó en un vespre més festiu. Després del parlament de Manolo Bonet, tornarà a sortir el Cavall de Maó. La nova figura de la colla gegantera acompanyarà a la xaranga Bon Ball Tenim pels carrers de la ciutat.

Una altra de les novetats que es vol consolidar és el vessant més mediambiental, amb un clar rerefons enfocat a la seguretat. Es col·locaran entre 10 i 15 contenidors que serveixin com a fems perquè la gent llenci gots i bòtils, vetllant tant per la seguretat de cavalls i cavallers, com la preservació del medi ambient.

Finalment, a tots aquests actes se’ls ha d’afegir sopars veïnals, que en total seran nou aquest any, i torneigs esportius en motiu de les Festes de Gràcia.