La artista menorquina Chiara Oliver se ha despedido de la experiencia 'OT' con el fin de la gira que la ha llevado por diferentes escenarios del territorio nacional y con el lanzamiento de su primer EP «La libreta rosa», por el que ha tenido que abrir nuevas fechas tras colgar el cartel de 'sold out' en todos los conciertos programados. Ahora, la cantante vuelve a dar un paso más en su proyecto musical con una colaboración con el grupo catalán The Tyets.

Si bien el acercamiento entre The Tyets y Chiara Oliver se había anunciado hace meses por la publicación de imágenes en las que se veía a los artistas catalanes con la menorquina grabando en un estudio, no ha sido hasta ahora que ha salido a la luz el tema. La canción, que lleva por título «Fa dies», fue presentada este viernes por la noche en la terraza de Es Claustre de Maó, en pleno concierto de The Tyets.

Chiara se subió al escenario por sorpresa protagonizando uno de los momentos más eufóricos del concierto. La de Ciutadella interpretó junto al dúo catalán el tema, con gran complicidad y con guiños a Menorca y a su ciudad natal, con algún verso en el que hace referencia a las fiestas de Sant Joan.

The Tyets, con una trayectoria de seis años y dos álbumes a sus espaldas, se mueven por lo urbano y el año pasado alcanzaron gran popularidad con su último disco, «Èpic solete», que incluye el conocido single «Coti x Coti» y diversas colaboraciones con artistas que están revolucionando la escena catalana, como Mushkaa o Julieta. A estas colaboraciones se suma ahora la que han lanzado con la menorquina Chiara Oliver.