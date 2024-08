El Claustre del Carme va acollir el dilluns la inauguració de l’exposició commemorativa dels 90 anys d’en Tomeu i na Guida, els gegants de Maó, que es podrà visitar fins al final de les festes.

Una arribada accidentada

L’objectiu, a més de celebrar l’arribada d’un dels elements més simbòlics de les festes patronals, és explicar com els gegants s’han acabat arrelant, de manera accidental, a la ciutat de Maó.

Els van comprar per 1.035 pessetes el 1934, després d’un accident. | Fotos: Katerina Pu

La història comença el 1929, quan l’Ajuntament de Maó va llogar una parella de gegants i de capgrossos. Tot i que la seva arribada va ser un èxit, les ‘Fiestas de Septiembre’, com es coneixen en aquella època les festivitats de Gràcia, no van tornar a comptar amb gegants fins al 1934. Aquell any, a més d’una parella de gegants, van llogar 6 capgrossos, però va ser una sortida fortuïta, que va acabar amb un accident que va afectar el rostre i les mans de la geganta. El consistori maonès va anar allargant el termini de tornada dels gegants, fins que va decidir comprar-los per 1.035 pessetes, però sense vestir.

Va ser el 1935 quan van sortir engalanats amb la indumentària menorquina tradicional del segle XVIII. Des de llavors, han canviat els seus vestits dues vegades, l’última el 2014, coincidint amb el seu 80é aniversari.

D’altra banda, a l’exposició també s’explica com es van triar els seus noms. Corria el 1992, la II Trobada Internacional de Gegants a Matadepera, quan havent de presentar-los, els membres de la colla van decidir posar-los Tomeu i Guida.

D’aquesta manera, al Claustre del Carme es reconstrueix, també amb fotos, la història d’una tradició gegantera creixent entre els maonesos, així com diversos pobles de l’Illa.