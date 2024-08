Maó ja ha començat a canviar de fisonomia. Activitats, places enramades, música i ambient donen un color especial, festiu, a la ciutat que es completa amb la revista que any rere any publica «Es Diari». La publicació és un aplec carregat d’històries que pretén atracar la celebració a totes les llars i fer caliu de festa.

La revista inclou una vintena de reportatges a tot color que exalten la identitat de la ciutat. La Junta de Caixers ha estat fotografiada a bord d’un llaüt per posar rumb cap a la festa. A més, el pregoner Manolo Bonet repassa el seu mig segle com a pare missioner i explica les gestions que ha fet perquè el pregó tingués veu futbolera de primera divisió. Per altra banda, coneixerem Marc Galtés i José Luis Aracil, els caixers més jove i de més edat de la qualcada.

La publicació fa un repàs per la història més gegant de la ciutat. I és que en Tomeu i na Guida bufen enguany les 90 veles.

Per altra banda, coneixem qui conforma la xaranga Bon Ball Tenim, el grup musical que posa música i molt d’ambient a la festa.

Seguint en clau musical, Àngels Andreu entrevista tres glosadors i una sonadora. I ho fa en un indret màgic, com és el jaciment de Trepucó. Després de repassar l’estat de salut de la glosa, aquests mestres de la paraula ens regalen uns missatges ben simpàtics.

No es perdin la conversa entre l’oftalmòleg i articulista d’«Es Diari», Pedro J. Bosch i el periodista Iñaki Gabilondo. L’entrevista entre aquests dos pregoners acaba amb una partida de futbolí entre el Barça i la Reial Societat. Qui guanyarà?

També descobrirem un Maó diferent. La fotògrafa Gemma Andreu ha fet un recorregut pels terrats per donar a conèixer una ciutat a vista de pardal. Fixi’ns en els detalls que ha captat.

I què hi ha de la gastronomia? La periodista Elsa Salom repassa les delícies que sempre assaborim en dies de festa.

Pel que fa als reportatges, la revista fa un passeig per les casetes de vorera de Maó. El documentalista Francesc Carreras repassa la història de la Confraria de la Mare de Déu de Gràcia i la cronista Margarita Caules recorda les festes d’antany. Per la seva banda, Juan Luis Hernández dona forma a unes històries de reconciliació que ocorren cinc minuts abans que la imatge de Gràcia entri a l’església. I l’editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga, parla dels enigmes de Teodor Làdico.

L’humor de Zaca mai no deixa de sorprendre’ns. Ens delecta amb una vinyeta on massificació, geganters i gegants es donen la mà.

La revista es presenta el dijous 29 d'agost a les 19.30 hores al Claustre de Sant Francesc i es podrà adquirir a partir del dia següent.