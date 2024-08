Ja s'ha presentat a la nova cançó de les Festes de Gràcia. Titulada 'Ja són ses festes', es tracta d'una creació plena de vida, que apropa la xauxa i el sentiment que es viu any rere any a les festes de Maó. És una cançó coral, amb una tornada que s'aferra, que neix de la necessitat de tancar un cercle iniciat el 2020.

En Vicenç Marí i en Joan Moll, glosadors menorquins, són els qui han escrit la lletra, vers a vers, tal com ho van fer el setembre del 2020. Aquell any, en el qual van escriure també una cançó, va estar marcada per la nostàlgia de no poder viure les festes per la pandèmia, «quelcom que no s'hagués esperat mai», explicaven els glosadors. Quatre anys enrere van escriure «Tornarem» i, efectivament, han tornat: «Som aquí».

«Ja són ses festes» és la visió inversa, una lletra que transmet el goig de què torni setembre i es pugui viure el sentiment d'unes noves Festes de Gràcia. A la vegada, és un cant d'optimisme i d'agraïment pels que «han fet feina per poder tornar», a més d'una mirada cap al futur, de «transmissió intergeneracional», afirmaven els seus creadors.

Presentació

Marí i Moll la van començar com una broma i el resultat no ha estat un altre que una cançó, i una feina, coral. El Bar Nou de Maó ha acollit a tots aquells que li han donat vida. Na Joana Pons, n'Albert Vidal, n'Edu Cendán, n'Auba Villalong i en Ramon Saura s'han emocionat en tornar a escoltar-la, i cantar-la en directe per tots aquells que han assistit a la presentació. Els artistes són maonesos i representants del gresol musical de la ciutat i de l'illa, al cap i a la fi, persones que sempre han viscut en primera persona les seves festes.

Les imatges antigues i de la gravació donen suport a la melodia de la cançó mentre sona el «Són ses festes, són ses Festes de Gràcia, ses festes de Maó», una tornada que s'aferra i enlluerna. N'Arnau Cloquells i en Mikel Gomila han estat els artificis d'un videoclip que combina el present amb el passat, i que mira al futur, submergint a tot aquell qui l'escolta en la màgia de la festa.

Tota aquesta feina conjunta l'ha liderada en Carlos Cros des del punt de vista de la producció musical, i l'equip de FarHub ha adjuntat totes les forces i talents que han participat en una cançó que vol mirar al futur, però sense oblidar el passat.