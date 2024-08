L’artista Theresia Malaise ha creat a la portada un brillant trombó on s’hi reflecteixen escenes de les festes de Maó. És com veure Gràcia per dins, gràcies a la música que l’acompanya. L’autora no va poder ser present a la presentació, però la seva obra presidia l’escenari i ara formarà part de la col·lecció artística del diari, amb les portades que artistes molt diferents han dedicat a les festes de Maó. Al final de l’acte el fabioler Víctor Pons va interpretar una peça festiva. Així portada i música s’ajuntaven a un acte molt familiar.