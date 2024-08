El Club Nàutic Ciutadella va acollir un interessant Curs de Fotografia Submarina oferit per Víctor del Vallés amb una quinzena de participants de tots els nivells. Aquest curs organitzat per la secció de submarinisme de l’entitat pretenia millorar els coneixements dels assistents en els continguts audiovisuals submarins i a la vegada, aconseguir unes fotos de més qualitat per un calendari solidari que posa en marxa Es Nàutic del 202, a benefici d’una associació menorquina encara per determinar.

Víctor de Vallés va deixar els assistents satisfets que es van endur molta i valuosa informació, millorant els seus coneixements. Sobre tot es va incidir molt en com emprar les fotos i en l’edició de les mateixes. I d’entrada, va dir, amb qualsevol càmera.