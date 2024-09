La qualcada de les festes de Gràcia d’enguany estarà en tot moment localitzada. Per primera vegada, l’Ajuntament de Maó implementarà un sistema de seguiment de la qualcada per poder conèixer la seva ubicació exacta en temps real durant els dos dies de la celebració.

Serà el fabioler Víctor Pons, qui encapçala la qualcada, l’encarregat de dur a sobre un dispositiu emissor de senyal GPS. Aquest aparell donarà a conèixer en temps real la situació geogràfica de la capçalera de la comitiva de cavalls i, per tant, permetrà saber com avança la festa.

Aquest sistema està pensat, per una banda, per facilitar aquesta informació tant a la ciutadania com a visitants i, per altra, serà una eina útil per a l’organització dels actes de la festa, com també per als serveis de seguretat i emergències, com són Policia Local, Protecció Civil o Creu Roja.

A través de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador, es podrà conèixer la ubicació dels caixers clicant en un enllaç web de la pàgina https://festesdegracia.es/. L’Ajuntament de Maó informa que el link que marcarà la ubicació a partir que s’iniciïn els respectius replecs de dia 7 i 8 serà https://festes-de-gracia.infotelecom.es.

Cal recordar que enguany s’han inscrit a la qualcada 177 cavallers, una xifra que supera amb escreix la de l’any passat quan foren 158. S’ha d’indicar que aquesta xifra actual minva a mesura que s’atraca la celebració amb alguns inscrits que es veuen obligats a retirar-se i no sortir.

Dissabte hi haurà 147 cavallers i diumenge seran 158. El caixer més jove serà Marc Galtés, de 13 anys, mentre que el de més edat serà José Luis Aracil, qui té 70 anys.