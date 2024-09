Maó ja ha començat a assaborir la festa. Es nota en l’ambient que la celebració s’atraca. Els carrers mostren un altre aspecte on la il·lusió per viure-les un any més és ben present. I així ho van sentir ahir capvespre els jubilats del Club de Vassallo on ja ho van començar a celebrar amb una bona xocolatada amb coca que va reunir gran nombre d’associats, a més d’algun representant municipal. No hi faltà el bon ambient, les anècdotes i les rialles en una trobada que cada any es fa multitudinària.

A més, els jubilats de Vassallo van rebre la visita dels gegantons de Maó i la xaranga Idò Sí que posaren llum, color i música a la festa. Ahir també fou el torn de la inauguració del saborós i irresistible Mercat Gastronòmic que es podrà visitar diàriament, fins al proper dilluns dia 9, a la Plaça Esplanada.