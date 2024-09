Els protagonistes durant tot el capvespre d'avui han estat els gegants. En Tomeu i na Guida han voltat per la seva ciutat en el seu noranta aniversari, fent d’amfitrions dels gegants convidats.

En Yurca des Camí des Castell, els des Castell, els d’Alaior i la parella d’avis de Llucmaçanes no s'han volgut perdre els passacarrers maonès. Tampoc ho ha fet la Colla de Geganters de Sant Climent de Llobregat, que ha acceptat la invitació des de Catalunya.

Una ballada especial

Acompanyats per les xarangues Idò Sí i la No Fotis, han passejat pels carrers de Maó amb els més petits, que han compartit l'emoció de veure néixer la festa. Al ritme de cançons menorquines, pasdobles i cercaviles, han posat rumb a la plaça de la Constitució.

Una vegada arribats, com és tradició, han iniciat la seva ballada, que aquest any ha estat molt especial. Després de dues setmanes de celebració, els gegants Tomeu i Guida han vist com s’obria la festa major.

Tot esperant l’inici del pregó de Manolo Bonet, la Banda de Música de Maó ha encetat el seu concert, fent xalar els gegants amfitrions i els convidats. Els de Sant Climent de Llobregat, amb el seu gegant pagès, la seva cirerera i els seus capgrossos, han viscut també la il·lusió de la festa. D’aquesta manera, els de Maó, Es Castell, Alaior i Llucmaçanes han mostrat als seus convidats com es viuen els dies grans dels pobles menorquins i, en concret, els de Maó.