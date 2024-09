La pluja ha obligat a suspendre els actes del matí de les festes de la Mare de Déu de Gràcia i tot Maó està pendent del cel per si es podrà celebrar el jaleo i els altres actes de la festa, ja que les previsions meteorològiques donen possibilitats de precipitacions durant tot el dia.

Sa Plaça buida i algun paraigua, el matí d'aquest diumenge. | Katerina Pu

L'Ajuntament informa que per «motius de seguretat» s'ha cancel·lat la sortida de la qualcada, així com la Diana i els altres actes que s'havien de celebrar el matí del dia gran de Maó. Ha convocat a les 10.30 hores a tots els membres de la qualcada a l'esglèsia de Santa Maria, on sí que se celebrarà la tradicional Missa de Caixers. Després, «si les condicions meteorològiques han millorat, es decidirà si es reprenen els actes de la festa».

Les previsions horàries de l'Agència Estatal de Meteorologia per Maó donen pluja fins al migdia, però després sembla que es poden aturar les precipitacions, encara que continuarà nuvolat, el que obre una esperança perquè es pugui celebrar el segon jaleo. Ara bé, l'amenaça de pluja estarà present tot el dia, ja Menorca està tot aquest diumenge en alerta groga per pluges, que poden arribar fins a 30 litres per metre quadrat en una hora. Així mateix, a partir de les 18 hores i fins a la mitjanit, l'Agència Estatal de Meteorologia activarà una segona alerta per tempestes.

Foto: Gemma Andreu

Pluges des de la matinada

La pluja ja s’ha fet nota de matinada i a primera hora del matí. Ha plogut a partir de les quatre de la matinada, i amb major intensitat devers les 7 del matí. En quatre hores, de 4 a 8 hores d’aquests 8 de setembre han caigut a Maó 5,7 litres per metre quadrat.