La pluja, junt amb les previsions meteorològiques per avui matí, han motivat que el trasllat de la imatge de la Mare de Déu de Gràcia, patrona de Maó, des de l’ermita a l’església parroquial de Santa Maria es faci en cotxe cobert, enlloc de l’habitual cabriolet descobert.

Aquesta opció ja s’havia previst i preparat pel risc que la pluja impedís utilitzar el vehicle descobert. La imatge, acompanyada pel rector de Santa Maria i de l’ermita, Joan Miquel Sastre, i el donat del santuari, l’investigador Antoni Mercadal, ha estat traslladada directament al temple parroquial -no s’ha duit al monestir de les religioses Concepcionistes com s’acostumava- on ha estat rebuda per els caixers sa qualcada, les autoritats i el clergat, encapçalat pel bisbe Gerard Villalonga, acompanyat pel rector de Santa Maria, Joan Miquel Sastre.

Després ha començat la Missa de Caixers, que presideix el prelat de la Diòcesi de Menorca. En finalitzar la celebració litúrgica, que inclourà l’acostumat ruixat suau d’aiguarrós, la imatge de la Verge de Gràcia serà retornada a l’ermita amb el cotxe cobert. Els cavallers han entrat a l'esglèsia per l'accés de la plaça Conquesta.

En acabar la Missa s’informarà de les decisions que s’han de prendre i aplicar en relació a les activitats de sa qualcada i altes actes de les festes patronals de Maó.