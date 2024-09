Els sentiments de tristesa, emoció i d’incertesa han colpit als assistents a la Missa de Caixers a l’església de Santa Maria de Maó. Els rostres dels caixers traspuaven aquestes vivències i sensacions, conscients que la pluja, junt amb les adverses previsions meteorològiques, capgiraven i impedien dur a terme els actes nombrosos del dia més gran de les festes patronals de la Verge de Gràcia.

Els responsables de l’organització i de sa qualcada, encapçalats pel batle i caixer batle, Héctor Pons, han pres les decisions a mesura que es confirmaven el pronòstic que impossibilitaven fer els actes al carrer amb els cavalls i els caixers.

Així i tot, el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, ha volgut transmetre un missatge positiu, inspirat en la figura de la patrona de Maó i el sentit de la fe: «La festa de la Mare de Déu de Gràcia és, per a tots els maonesos, un motiu de gran alegria i esperança. Perquè en Maria hi trobam un model de realització perfecta del designi o projecte de Déu per a tota la humanitat», ha proclamat.

A l’homilia de la Missa dels Caixers, el prelat titular de la Diòcesi ha demanat «als maonesos del segle XXI confiem a la Mare de Déu que avui ens presideix les nostres preocupacions i les nostres esperances», després de referir-se a les paraules del papa Francesc amb motiu dels 500 anys de l’aparició de Guadalupe.

«Per mitjà de Juan Diego, la Mare de Déu feia arribar un revolucionari missatge d’esperança que encara avui repeteix a tots els pelegrins i els fidels: «No hi som jo aquí, que som la teva mare?», ha dit el bisbe Gerard.

En cotxe cobert

La pluja ha motivat que el trasllat de la imatge de la Mare de Déu de Gràcia, des de l’ermita a l’església parroquial de Santa Maria s’hagi duit a terme en cotxe cobert, enlloc de l’habitual cabriolet descobert.

Aquesta opció ja s’havia previst pel risc que la pluja impedís utilitzar el vehicle descobert. La imatge, acompanyada pel rector de Santa Maria i de l’ermita, Joan Miquel Sastre, i el donat del santuari, l’investigador Antoni Mercadal, ha estat traslladada directament al temple parroquial -no s’ha duit al monestir de les religioses Concepcionistes com s’acostumava- on ha estat rebuda pels caixers de la qualcada, les autoritats i el clergat, encapçalat pel bisbe Gerard Villalonga.

La imatge de la Verge, entrada a l'església | Katerina Pu

La imatge, mentre Víctor Pons ha donat la benvinguda amb el so de tambor i fabiol, ha estat traslladada per quatre membres de la junta de caixers i entronitzada a l’altar major.

Després ha començat la Missa de Caixers, que ha presidit el prelat de la Diòcesi de Menorca. L’acompanyaven els preveres Joan Tutzó, caixer capellà; Joan Miquel Sastre, Guillem Pons, Llorenç Sales, Manolo Bonet, Jaume Denclar, i els diaques Joan Mercadal i Vicenç Llabrés. La celebració litúrgica ha inclòs l’acostumat ruixat suau d’aiguarrós.

Canyes verdes

La gran novetat i sorpresa d’aquesta Missa de Caixers, de la que no es té constància a la història de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, ha consistit en el fet que, en acabar l’Eucaristia, els caixers de sa qualcada han recollit la canya verda dins la mateixa església parroquial, mentre sonava el fabiol, com si fos la 'volta de ses canyes' i la Banda de Música de Maó interpretava l’acostumada peça ‘El maniquí’, que acompanya aquest esperat moment en es Pla de la Parròquia.

El bisbe Gerard Villalonga ha presidit la celebració | Katerina Pu

Els caixers s’han emportat la canya verda amb l’ordre acostumat de menor a major. Els regidors de la corporació han entregat aquest símbol de la festa a cadascun dels genets a les escales del presbiteri. En haver acabat, s'ha cantat l'"Es Mahón".

Després, la imatge de la Mare de Déu s’ha retornat a l’ermita amb el mateix cotxe cobert que l’havia traslladada a Santa Maria.

Caixers, autoritats i convidats es traslladen després a l’Ajuntament on s'ofereix la beguda.