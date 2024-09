Sent un dels més reconeguts profundistes del panorama internacional i pioner en les tècniques de 50 i 60 metres de profunditat, ja era hora que David Gottschalk (Chicago, 1978) es passés pel Club Nàutic Ciutadella —és soci de l’entitat i fa anys que està establert a Ciutadella— per a presentar el llibre «Hasta el fondo del mar». Més concretament, ho farà avui a les 19 hores amb una xerrada en la que explicarà els secrets de la pesca submarina profunda.

Després d’haver estat presentant el llibre a diverses ciutats del nord d’Espanya, destacant la trobada organitzada al Bioparc Acuario de Gijón, entre altres, i la gran acollida que ha tingut l’obra entre el públic, el recent canvi en la Junta Directiva del CNC propiciava una presentació a l’altura de les circumstàncies.

Gottschalk destaca les aigües de Menorca per la seva accessibilitat, visibilitat i fons marí. | VÍCTOR DE VALLÉS

Gottschalk defineix aquest llibre com 50 per cent seu i «50 per cent de David González Pando», professor en la Facultat d’Infermeria de Gijón i gran aficionat a la pesca submarina que ha exercit de coautor i «artífex literari» de les vivències del nord-americà.

«Es podria dir que el llibre és una mena de biografia de coses interessants que m’han passat a les profunditats de la mar. Xerr de molts viatges, però el llibre se centra especialment en Menorca. Es podria dir que és un llibre molt menorquí en aquest sentit, ja que explic la bellesa i l’increïble que és Menorca sota l’aigua», comenta Gottschalk sobre les aigües de l’Illa.

Menorca, un paradís autèntic

Sent un especialista en la pesca submarina, fent servir una tècnica basada en el busseig a pulmó lliure arribant a assolir els 60 metres de profunditat a tota mena de mars i oceans del món, Gottschalk va arribar a Menorca «ben jovenet» i va quedar enamorat del paisatge.

Té un canal de Youtube en el qual mostra algunes de les seves immersions. Fins i tot, un d’aquests vídeos ha arribat als 2 millons de visites. | VÍCTOR DE VALLÉS

«És molt difícil pescar al Mediterrani, tot i que hi ha peixos, sobretot a Balears», comença explicant l’estatunidenc. «Però Menorca és un paradís per a la pesca profunda, ja que les condicions de visibilitat gràcies a les seves aigües cristalines i l’accessibilitat són increïbles, a més dels seus fons», comenta Gottschalk referint-se a la facilitat per anar a qualsevol cala a l’abast per practicar la pesca submarina. «M’he estat movent per molts llocs del món per intentar trobar una zona similar en aquest apartat», confessa a la vegada que enumera els diferents llocs del món en el qual ha estat i apareixen en el llibre: Indonèsia, Papúa Nova Guinea, Sardenya, Panamá, Colòmbia...

«Vaig enfocar el relat de tal manera que la història pogués resultar interessant a qualsevol persona aliena a aquest esport. Tot i que no el practiquis, hi ha una vivència interessant molt disfrutable que t’ajuda a entendre també com funciona tot», resumeix el mateix Gottschalk sobre la finalitat del llibre i el públic al qual va destinat.