Isaac Femenías Ferrà, nascut a Maó l'any 1979 diu que des de sempre ha tingut gran interès pel món artístic: pintura, dibuix, fotografia i altres disciplines. Després d’estudiar pintura durant cinc anys a Barcelona va descobrir el món de la ceràmica, en venir per unes classes que feia a fillets per a l’Ajuntament des Castell el 2005.

Allà va ser on va conèixer el ceramista Remi Lora i va despertar les seves ganes de conèixer i aprendre l'ofici. Quan veus un mestre al torn, diu, et quedes molt impactat de les múltiples formes que pot adquirir un simple tros de fang en manipular-lo les mans d’un artesà.

Remi Lora en veure n'Isaac el gran interès per l'ofici el va acollir durant llargs anys al seu taller com a aprenent perquè l'ofici i el coneixement perdurés en el temps.

En aquells anys va poder aprendre diverses tècniques, així com la terrisseria, l'esmaltat, murals de rajoles, diferents tipus de coccions amb forn de gas, etc...

Diu Isaac que el fet de poder fer feina amb en Remi aquells anys va ser molt important i li està molt agraït pel seu interès, ja que l'ofici requereix llargs anys d'aprenentatge per conèixer-lo. Tenir un mestre al teu costat sempre ajuda per poder avançar més ràpidament.

Al preguntar-li pel procés d’elaboració amb el torn de terrisser, diu que requereix un bon pastat de l’argila per poder-la treballar correctament.

Per al tornejat es necessita aigua per poder manipular l'argila i que rellisqui a les teves mans. La intuïció crearà peces de diferents maneres.

La segona fase consisteix a esperar que l'excés d'aigua a l'argila s'evapori per poder treballar les bases i treure'n l'excés. Després es deixa assecar completament abans de realitzar la cocció del ‘pa de pessic’ (rep el nom de ‘pa de pessic’ la peça d’argila sotmesa a la primera cocció).

Un cop enfornades les peces, es prepara l'esmalt mitjançant diferents minerals i òxids colorants que fonen amb la temperatura i quedaran adherits a l'argila en una segona cocció.

Tot aquest procés de fornejat requereix un control de la temperatura que pot arribar a assolir des dels 980ºC als 1300ºC depenent del tipus d'argila i esmalt.

Veure treballar un ceramista amb el torn resulta impactant, perquè el que per a tu és un simple pilot de fang, en mans del ceramista ràpidament es converteix en una peça d’art.

L’any 2011 Isaac Femenies va ser guardonat amb la peça «Ammonites», una recreació d'un caragol de mar, guardó concedit al Millor Treball Artesanal concedit pel Consell Insular de Menorca.

N’Isaac actualment fa feina per encàrrec tant per a gent de l'Illa com de fora.

Realitza tot tipus de peces: funcionals, decoratives, artístiques i murals amb rajoles.