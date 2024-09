Alaior encara té una festa pendent. És la Festa de Caixers, arrelada al municipi des de fa molts anys i que s’orienta sobretot a la gent major i més menuda del municipi. Els organitzadors, el Grup d’Amics de sa Festa de Caixers, expliquen que els membres del Club de Jubilats i els usuaris del geriàtric viuen aquesta celebració de forma especialment emotiva, ja que hi participen d’una manera molt activa.

La Festa de Caixers d’Alaior començarà demà a les 20.30 hores amb una nit de glosat al Carrer Nou.

Divendres és el torn de la música, a partir de les 19 hores, amb Ritmo Menorca i Orquestra Huracán.

Dissabte i diumenge són els dies més forts. Dissabte, a les 11 a la Plaça des Ramal amb jocs en família, castells inflables i tallers, a les 12 hores una Batucada des del carrer Pare Huguet i ja per la tarda, a les 17.30 hores sortida des de l’Ajuntament de la cercavila per la Xaranga Idò Sí i la Colla Gegantera d’Alaior. A les 18 hores al Pla den Borràs es trobarà la qualcada per anar a cercar la bandera al Club de Jubilats i a les 19.30 hores a sa Plaça esclatarà el tradicional jaleo amenitzat per la Banda de Música d’Alaior.

Diumenge, a les 9 hores cercavila de la Banda de Cornetes i Tambors d’Alaior, i a les 9.30 hores replec de la qualcada as Pouet que sortirà per anar a recollir la bandera al Club de Jubilats. A les 11 hores a l’església de Santa Eulàlia, missa i a les 12 hores s’iniciarà el jaleo amb la corresponent entrega de canyes verdes i culleretes, de nou amb la Banda de Música d’Alaior.