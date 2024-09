Una de les eres que es poden veure passejant per la via Ronda de Maó ha estat objecte d’un acte de vandalisme. Algunes de les pedres que formaven part d’aquest bé etnològic característic de Menorca, emprat per a tasques del camp, han estat retirades, bé per deixar-les escampades per terra, bé per ser robades. Alguns dels habituals d’aquest tros de la ciutat ho han advertit i denunciat mitjançant les xarxes socials.

Les eres són molt habituals al paisatge rústic de Maó. Al costat d’aquesta víctima de l’incivisme, en el tram que va de l’avinguda Josep Anselm Clavé fins a la rotonda del cementiri, n’hi ha un parell més. Experts consultats asseguren que aquest tipus de béns etnològics no acostumen a estar catalogats per part de l’administració pública, i per tant protegits. Aquesta circumstància no evita que tinguin un alt valor patrimonial. De fet, les eres enrajolades i amb una paret baixa al voltant són exclusives de Menorca i es van començar a construir cap a inicis o mitjans del segle XIX, relaten les mateixes fonts. Les pedres que han estat retirades són, almanco, les que estaven a la part superior de la paret que rodeja l’interior de l’era.