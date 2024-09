El Centre Artesanal de Menorca aprofita el pas de la Fira Arrels pel Recinte Firal des Mercadal, per a presentar «Menorca en tres plats», una exposició que conjuga les creacions del ceramista Marc Marcet i dels xefs Sílvia Anglada, Joan Caballo i Jesús García.

«Menorca en tres plats» és un exercici cooperatiu entre sectors que connecten amb l’essència de l’Illa. És així, amb la col·laboració dels cuiners, que el ceramista ha creat tres obres en ceràmica, que serviran perquè els xefs presentin els seus plats en els seus restaurants i que, de fet, ja s’han utilitzat en diversos certàmens gastronòmics.

Les peces de ceràmica han estat confeccionades en el taller que Marcet té a Ferreries, juntament amb Cristina Bosch. És allà que han dissenyat «Còdol», que Anglada incorpora a Es Tast de na Sílvia. Són uns plats elaborats i texturitzats amb la tècnica de torn, que han estat modelats a mà i acabats amb variant de Rakú, amb un esmalt que recorda a la sal de cocó.

«Pont de bens», per al Petit Gastrobar de Joan Caballo, de Fornells, s’inspira en la Menorca rural, les seves parets seques i els ponts de bens, amb una ceràmica per emplatar la panadera de be amb la que el Jove Xec Menorquí 2024 va fer tercer en el World Food Gift Challenge.

Per últim, «Dos camins» proposa un viatge de sud a nord i d’est a oest de Menorca, amb unes plates de fang de gres cuit, per a Jesús García, realitzades amb la tècnica de la planxa, tallades i afinades i amb esmalts aplicats amb pistola.

L’exposició pretén posar l’accent en allò que diuen la gastronomia, l’artesania, les receptes o els objectes, amb els seus gustos, les olors, els colors o les formes. La mostra està comissariada per Muriel Parra i es podrà visitar fins al 21 d’octubre. A més, està prevista una taula rodona, dia 19.