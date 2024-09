Els carrers des Mercadal s’han omplert de les parades dels comerços de la zona, els quals han abandonat l’interior dels seus locals i han passat a ocupar la via pública per oferir grans descomptes en el seu assortiment de productes per celebrar «Stocks al carrer».

Aquesta nova edició de la fira d’estocs des Mercadal, organitzada per l’Associació de Comerciants des Mercadal en col·laboració amb l’Ajuntament, es desenvolupa amb la participació de diverses botigues repartides entre el carrer Nou, el carrer d’Enmig i el carrer del Doctor Llansó. Alguns clients s’aturen a mirar la roba d’un dels estands disposats. Són les mateixes que divendres van organitzar una passarel·la en la qual un grup de models format per veïns del poble va lluir les peces de roba que es poden trobar als seus estands. Cal dir que aquesta desfilada no tenia res a envejar de l’emblemàtica Setmana de la Moda de Milà, la qual s’havia celebrat la setmana immediatament anterior. Així ho demostra la gran expectació i ambient que es va generar entre el públic visitant. Música i activitats Tot i el ploviscó d’ahir matí, la jornada es va poder dur a terme sense cap inconvenient. A partir de les 13 hores, el saxofonista Marc Bosch va animar l’ambient amb la seva actuació mentre els vianants passejaven cercant les millors ofertes. El apunte Avui, darrer dia per obtenir productes amb preus rebaixats La fira «Stocks al carrer» arriba avui al seu tercer i darrer dia amb una gran festa a la plaça Pare Camps, el cor del poble des Mercadal. A partir de les 10.30 hores, els més petits podran començar a divertir-se amb una sèrie d’activitats infantils amb el grup d’animació Bota i Juga. Seguidament, a les 13 hores, Wanderlust oferirà una actuació musical que servirà com a cloenda a una proposta que cerca dinamitzar l’economia dels comerços locals.