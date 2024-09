Alaior ha estat l’escenari de la darrera festa amb cavalls d’enguany. La Festa dels Caixers va oferir aquest diumenge un animat darrer jaleo a Sa Plaça, amb el fabioler Lito Vinent, la caixera fadrina Paula Martí, que duia la bandera, i 27 caixers que hi van participar. El Grup d’Amics de la Festa de Caixers va tornar a tenir un polit detall amb els interns més grans dels geriàtris, una canya verda per n’Antonio Ameller Salom i un ram de flors per na Goya Esteban Frutos. Tots els actes, van comptar amb molta participació i un gran ambient. Fins l’any que vé si Déu vol.