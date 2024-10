La XXIII Fira d’Artesania i Agroalimentària de Ferreries omple, de nou avui, la plaça d’Espanya i l’Avinguda Verge del Toro, amb desenes de paradetes amb productes de tota mena, a més de tallers, demostracions i actuacions musicals.

El món de l’artesania està representat des de diferents àmbits. Pel que fa a agroalimentació, no hi falten els embotits típics de l’Illa (sobrassades, botifarrons, cuixots, carn-i-xulla), els formatges, els pans i les pastes (coques, rubiols i els primers bunyols ara que s’atraca Tots Sants). Tampoc hi falten els productes d’horta, de cebes fins a albergínies, patates o pebres, ni tampoc productes elaborats a Menorca, ja siguin begudes carbòniques o sidra, així com també mel o oli autòcton.

Damunt la plaça es concentren els expositors artesans, on es poden trobar elements de decoració per a la llar, antiguitats, productes de cosmètica, bosses de tota mena, roba, complements com penjolls, polseres o anelletes, peces de ceràmica o de llenya, safates d’acícula de pi, espelmes o clauers, entre moltes altres propostes.

La fira va quedar inaugurada a les 11, amb la presència de representants de tots els grups municipals, encapçalats pel batle, Pedro Pons. També hi era l’alcalde des Mercadal, Joan Palliser.

Activitats paral·leles

Oberta la fira, la primera actuació que hi va haver va ser la d’Eva Pons Trio, i es van fer les primeres demostracions. Com la de torn de fusta, amb el torner Pere Vinent, que elaborà diferents peces davant l’atenta mirada del públic.

També estaven previstes demostracions de cordat de banquets de fusta a càrrec de Roser Moll i Maria Mascaró. I ja al capvespre es van fer diversos tallers, un infantil de manualitats, i dos més, d’elaboració de perfums, amb Carolina Carreras, i d’encens amb plantes de Menorca, de la mà de Maite Benejam.

El grup Basic Feels es va encarregar del ‘vermut’ musical i Bluemoon va acompanyar els assistents amb la seva música, en el darrer tram, abans de la clausura, quan ja era fosc.

Avui, la fira estarà oberta de les 10 a les 14 hores, amb un programa igualment variat al llarg del matí. A les 10, el mestre artesà herbolari, Marc Moll, oferirà una mostra de plantes comestibles de Menorca, amb una presentació i classificació de plantes de tardor aptes per a cuinar.

Els fillets d’entre 5 i 14 anys podran participar en un taller de construcció dels fars de Menorca, a les 11 hores, i mitja hora més tard començarà una ballada popular amb el Grup Folklòric Aires des Barranc d’Algendar.

Els impulsors de la Sidra Kane faran una demostració amb tast (12 h) i el Duo Feedback hi posarà la música a partir de les 12.30 hores.