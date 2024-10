El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals, a la seva festa a Madrid, ha concedit un diploma d’honor als artesans araders de Menorca, representats pel mestre artesà Ovidi Pons Triay de Sant Climent.

Els enginyers destaquen que els araders menorquins continuen fabricant eines pel camp amb llenya d’ullastre i que s’han sabut adaptar per mantenir viu el patrimoni rural. Les barreres d’ullastre és el millor exemple de com aquesta feina artesana és bàsica per poder mantenir el paisatge i la tradició cultural. El Col·legi vol amb aquest premi «donar visibilitat a un ofici amb segles d’història» i fer una crida al relleu generacional d’aquesta feina tan important.