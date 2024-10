Amb 23 anys, la ciutadellenca Sara Aguiló Seguí acaba d’obtenir el doble grau en enginyeria Aeroespacial i enginyeria Telemàtica i ha treballat al NanoSat Lab de la Universitat Politècnica de Catalunya, on ha participat en el desenvolupament d’una càmera hiperespectral, que s’integrarà en el satèl·lit de la missió 3Cat-8, que permetrà capturar els espectres de les aurores boreals.

Fa tan sols unes setmanes que la menorquina ha tancat la seva participació en aquest projecte del NanoSat Lab i es disposa ara a iniciar el màster de Business Analytics & Data Strategy.

Pianista de somnis de l’espai

Atreta des de petita pel món dels coets, l’espai i la NASA, amb la majoria d’edat va haver de triar entre continuar els estudis musicals que havia iniciat com a pianista al Conservatori Professional de Música de Menorca, o els aeroespacials. «Em vaig decantar per l’enginyeria, em va semblar que tenia més futur» i l’acostava al seu somni d’infància. Va ser així que va optar pel doble grau, que li ha permès formar-se en dues disciplines molt relacionades, i descobrint la telemàtica.

El treball de la menorquina s’ha desenvolupat als laboratoris de NanoSat Lab.

En la carrera d’enginyeria Aeroespacial ha estudiat sobre aerodinàmica en avions, mecànica de vol, equacions per entendre com es mouen, pel vent, les sustentacions; els materials que són millors per a les missions; programació; coets; satèl·lits. I açò inclou molta física, càlcul, àlgebra. «És una carrera molt dura», fet que pot haver influït en l’orientació que està prenent ara. «Els estudis de telemàtica m’han agradat molt, ara mateix veig més interessant el món de la Intel·ligència Artificial (IA) dins l’àmbit de l’empresa».

En el marc d’aquests estudis, Aguiló ha participat en una investigació sobre les xarxes neuronals en les telecomunicacions, desenvolupat pel Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). És a dir, crear unes xarxes per a intentar replicar o imitar les connexions entre neurones per a transmetre informació.

Aguiló ha impulsat la càmera hiperespectral.

«Durant la carrera he après diversos llenguatges de programació», fet que li ha obert perspectives de futur cap a «la intel·ligència artificial aplicat a l’empresa». Encara no sap ben bé cap on s’orientarà, però l’atreu «crear aplicacions amb intel·ligència artificial», per tal d’aplicar-lo a l’empresa en «qüestions de finances, per ajudar a economitzar costos, crear un assistent que permeti agilitzar processos». En aquest punt, «el màster que començaré ara inclou un laboratori d’empreses, on ens ajudaran a modelar un projecte d’empresa».

Aquesta formació la farà parcialment a distància, des de Menorca, fet que li permetrà, per altra banda, reprendre el contacte amb la música que va aparcar temporalment. Una disciplina, aquesta, que Aguiló té clar que ha estat fonamental per al seu desenvolupament i la seva capacitat d’aprenentatge.