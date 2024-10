Paca Riudavets Jordi es va sumar ahir a la llista privilegiada de migjorners centenaris. Una fita que no és casualitat en el seu cas, ja que forma part d’una nissaga marcada per la longevitat. El seu pare, Joan Riudavets Moll, va viure fins als 114 anys i va arribar a ser l’avi de major edat del món.

L’Ajuntament des Migjorn Gran, representat en la figura de la batlessa, Antònia Camps, va felicitar la nova centenària al seu domicili del carrer Major, on va estar acompanyada per familiars i amics. Destacà la presència de Pepe Riudavets, cosí de na Paca i fill de Josep Riudavets Moll, que arriba ja a la vuitantena i es va desplaçar expressament des de Palma, on la seva família es va traslladar des de Menorca als anys 60.

Paca Riudavets al menjador de casa, on hi ha el retrat del seu pare i el certificat que, el 2003, l'acredità com la persona de major edat del món. | Katerina Pu

Junts van brindar amb cava pels cent anys, en plenitud de facultats, de na Paca Riudavets, coneguda com na Paca de sa farmàcia, per haver estat durant 40 anys l’encarregada de la farmaciola del poble. Una tasca que va fer sempre amb total predisposició per ajudar a tothom, obrint la botiga a qualsevol hora, sempre que va fer falta. Una dona que al poble tenen amb molta estima, pel seu bon tracte i la simpatia que sempre ha dispensat.

Centenaris d’arrel

Paca Riudavets Jordi és filla de Joan Riudavets Moll i Nina Jordi. El seu pare va assolir els 114 anys i a finals del 2003 va ser reconegut com la persona més vella de tot el món. De fet, ahir es va fotografiar al costat del certificat del Rècord Guinness Mundial que està penjat al menjador de casa, que aquest estament internacional lliurà a son pare el 28 de setembre de 2003, quan es convertí en l’home de major edat del planeta.

El seu pare, Joan Riudavets Moll, va viure fins als 114 anys i va arribar a ser l’avi de major edat del món. | Katerina Pu

Joan Riudavets era fill de Pere Riudavets i Catalina Moll, i van tenir deu fills, dels quals Josep, amb 102 anys, i Pere, amb 105, també van assolir la centúria.

Van fer un brindis pels 100 anys. | Katerina Pu

La nissaga de centenaris no acaba aquí. Na Joana, una germana de na Paca Riudavets, va arribar als 102 anys, igual com un cosí d’elles, José Pons Riudavets, en Pepe des Casino, ja desaparegut, qui va gestionar Es Casino durant anys, amb la seva dona Joana.