El Dia Mundial del Càncer de Pit es va celebrar ahir amb una caminada a Ciutadella en la que van participar unes 300 persones. Organitzada per l’assemblea local de l’AECC, va aconseguir el suport de molta gent i també de les autoritats.

Els representants polítics de l’Ajuntament de Ciutadella s’hi van sumar, com també la majoria dels altres ajuntaments van fer un gest a favor de les persones que pateixen la malaltia. El batle de Ciutadella, Llorenç Ferrer, i Rufi Lorente, presidenta local de l’AECC, van intervenir per expressar la solidaritat, el primer, i més suport i mitjans, la segona.

Viure i sobreviure

Aquest 2024 l’Associació Espanyola Contra el Càncer vol posar el focus en conscienciar sobre què significa viure i sobreviure a un càncer de pit.

Segons l’estudi «Necessitats i qualitat de vida en supervivents de càncer de mama», un 67 per cv de les dones enquestades afirmen sentir por a una recaiguda; la meitat afirma patir fatiga, deteriorament cognitiu i dolor habitualment; un 68 per cent pateix una aturada en la seva projecció professional; gairebé un terç ha tingut problemes econòmics a causa del càncer;la meitat tenen problemes de sexualitat. El 3 per cent de les supervivents tenen mala qualitat de vida per símptomes i problemes físics o emocionals.