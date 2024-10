La Creu Roja celebra avui a Menorca els seus 150 anys com a entitat establerta a Balears amb una gran gala a l’Orfeó Maonès a les 19 hores. Després d’un primer acte a Eivissa, la Institució humanitària es passa per l’Illa amb el seu president, Mateu Ballester, per agrair l’activitat dels seus socis, entitats col·laboradores i voluntaris menorquins en aquest aniversari de la seva fundació l’any 1874.

A més, les assemblees locals cobraran especial rellevància en l’acte a causa de la seva tasca diària. Amb sis punts repartits per tota la geografia insular, l’Illa supera les quatre assemblees locals assentades a Mallorca i l’única que impera a Eivissa, la qual cosa converteix Menorca en l’illa de referència respecte a l’atenció de proximitat.

«És un indicador de la riquesa de proximitat que tenim. Vol dir que estem molt vigilants a les necessitats de les persones. Tot d’una detectam si en aquell carrer hi ha persones sense sostre, si aquella família té certes necessitats... Ens atorga una possibilitat magnífica», explica la vicepresidenta de Creu Roja Balears i presidenta de l’Assemblea Local Maó-Es Castell, Àngels Andreu, sobre aquesta xarxa. Precisament, les assemblees de Maó i Ferreries també han celebrat els seus aniversaris rodons al llarg d’aquest any —125 i 50 aniversari, respectivament—.

Reconeixements

Aquest acostament als més necessitats es transformarà en un homenatge a quatre persones voluntàries i tres sòcies com a «mostra de gratitud per la seva extraordinària labor i compromís amb l’entitat, així com amb els col·lectius més vulnerables». Al fosquet es revelarà el nom de les persones reconegudes pel seu grau de compromís, motivació, innovació o pertinença. Aquestes han estat triades d’una forma més que particular.

«Totes les assemblees locals van presentar candidatures d’aquestes persones i les mateixes comissions de Mallorca i Eivissa ha estat les encarregades d’escollir els premiats. A Menorca hem fet el mateix per triar als guanyadors de les altres dues illes perquè hi hagués aquesta iniciativa de transparència», informa la vicepresidenta autonòmica de l’entitat.

Aquesta gran festa, que commemora una història centenària de «persones ajudant a persones», serà conduïda per la presidenta de l’Orfeó Maonès, Lali Olives, i disposarà de l’actuació de l’actriu humorística Malu Morro i de la música interpretada per Joana Pons i les Guitarres. A més, les principals autoritats polítiques insulars ja han confirmat la seva presència en un acte obert a tots aquells que hi vulguin formar part.