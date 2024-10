La família de Los Claveles va celebrar anit, entre vesins, clients i coneguts, el punt final de 72 anys d’història en el món del pa, les coques i els dolços. Els descendents dels fundadors del forn emblemàtic de Ferreries, Miquel Pons Coll, en ‘Xedo’, i Genoveva Allès Gonyalons, van organitzar una festa al carrer, just davant la botiga, per agrair la confiança de tothom, indispensable per fer possible tants anys de servei al poble i a Menorca.

Noticias relacionadas Los Claveles, l'adéu a un forn amb 72 anys d'història a Ferreries Durant la vetllada no va faltar ni el bon menjar ‘made in Los Claveles’, ni la bona música, ni els records de tants anys al cor de Ferreries.