El teatre de l’Orfeó Maonès va viure divendres una nit plena d’emoció i gratitud. Creu Roja va escollir aquest escenari per celebrar els 150 anys de presència d’aquesta institució humanitària a les Illes. A la gala es va retre homenatge a les persones voluntàries, sòcies i les entitats col·laboradores que fan possible amb el seu compromís la tasca d’aquesta entitat a Menorca.

A la nit es va desvelar el nom de les quatre persones voluntàries que van rebre la distinció com a mostra d'agraïment per la seva tasca a favor dels col·lectius més vulnerables. És el cas de Beatriz Reyes de Sant Lluís, Vicent Daroca de Maó, Carmen Arroyo de Ferreries i Miquel Pons Serra de Ciutadella. També es va reconèixer a tres socis pels seus 50 anys de fidelitat amb l’entitat: Magdalena Sintes Gomila, Nicolás Mora Triay i Magdalena Galmes Pons.

Àngels Andreu, presidenta de l’Assemblea Local Maó-Es Castell.

La voluntària Beatriz Reyes va rebre el premi en la categoria de pertinença. Va començar la seva tasca l’any 2009, en diferents projectes: preventius terrestres, medi ambient, intervenció social amb persones majors i joventut. El 2022 va haver de deixar la feina com a personal laboral, però va continuar com a voluntària. D’ella destaquen que sempre està disposada a participar i ajudar.

Vicent Daroca va ser premiat en la categoria de motivació. Ve del món de les finances i fa de tresorer, però el seu positivisme l’ha convertit en una peça fonamental per dinamitzar els equips. El defineixen com una constant de motivació a la Creu Roja Maó i el seu lema és «ho podem fer». Es dedica a l’administració d’un volum apreciable d’activitat econòmica.

Carmen Arroyo va obtenir el premi en la categoria d’innovació. Ha participat en diferents àrees i projectes com socors i emergències, i des de 2022 és voluntària de promoció d'èxit escolar. Molt implicada en el medi ambient i la infància, des de fa uns anys s'ha centrat en aquest darrer projecte on sempre està cercant tècniques d'estudi perquè als alumnes els resulti més fàcil i entretingut aprendre. A la darrera edició de Ferreries Floreix va muntar un photocall amb material reciclat.

Actuació de l'actriu Malu Morro.

El quart voluntari guardonat va ser Miquel Pons Serra en la categoria de compromís i participació. Actualment acut tres matins per setmana a la Creu Roja, mai falla i sempre està disponible per a ajudar en tot. Coneix perfectament les tasques de l'oficina local de Ciutadella i el seu funcionament, on s’ha convertit en un pilar fonamental. Les seves tasques principals són gestió de la comptabilitat i voluntari de reforç escolar.

Nit amb música i bon humor

La gala, presentada per la presidenta de l’Orfeó Maonès Lali Olives, va incloure l’actuació de l’actriu Malu Morro i la música de Joana Pons i ses Guitarres. També va comptar amb la presència del president de Creu Roja a Balears, Mateu Ballester.

Actuació de Joana Pons i ses Guitarres.

Amb sis assemblees locals repartides per tota la geografia insular, Menorca supera les quatre delegacions de Mallorca i l’única que hi ha a Eivissa. Precisament, les assemblees de Maó i Ferreries també han celebrat els seus aniversaris rodons al llarg d’aquest any: 125 i 50 anys, respectivament.