La collita de l’oliva s’ha tancat a Menorca amb un pobre balanç. Encara no hi ha xifres oficials, però els productors calculen que s’ha obtingut la meitat de la producció que l’any passat. Un descens que se suma a altres anteriors, ja que el 2021 s’havien produït 50.000 litres i l’any següent, 25.000.

Tot açò coincideix en l’estrena de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP): l’oli d’enguany ja es pot etiquetar amb aquest distintiu de qualitat. Provisionalment, fins que la Comissió Europea l’inscrigui oficialment, l’oli d’oliva ja es pot comercialitzar sota el segell d’Indicació Geogràfica Protegida Oli de Menorca. És gràcies a la resolució del mes d’abril, emesa per part del Consell i el Govern balear, que atorga la protecció nacional transitòria a la IGP, i permet etiquetar la producció que reuneixi les característiques fixades. Això ho explicava aquest dilluns el president de l’Associació Oli de Menorca, Josep Maria Quintana, qui, per altra banda, indicà que també «s’haurà d’aprovar el reglament de funcionament del consell regulador que ha de regir la IGP». Un ens que preveu que «pugui estar en funcionament el 2026».

Ni fred, ni aigua

La primera anyada amb IGP no serà la millor, quant a tones d’oliva. Quintana admetia que «ha anat molt malament», tot i que «encara no tenim les xifres», perquè, «bàsicament, ha fet massa calor a l’hivern, les oliveres han florit diverses vegades i no ha plogut en el moment oportú».

Una valoració semblant feia Enric Picanyol, propietari de Morvedra Vell, qui no obstant apuntava que «la qualitat de l’oli serà bona». L’explicació és que, en tractar-se «d’explotacions petites, l’oliva es cull quan toca i fa que sigui de gran qualitat», a diferència d’altres indrets. «A Andalusia, la collita s’allarga tres mesos», per ser extensions més grans.

Així i tot, «el canvi climàtic està afectant» i fa que l’arbre no trobi unes condicions òptimes. «L’olivera necessita almenys un mes de fred a l’hivern, per poder reposar i florir bé», situació que els darrers anys no s’està donant.

A açò s’hi afegeix la sequera, com afegia el director comercial de la finca de Son Felip, Víctor Labori. «En general, com a la resta de Balears i Espanya, hem produït la meitat que l’any passat, per les temperatures i per la sequera, ha plogut molt menys i ha afectat molt les oliveres».

Açò ha passat, fins i tot, tenint el «gota a gota», que acaba sent insuficient. I al final, «les flors cauen abans i no ajuda», lamenta Labori, tampoc si intenten «regular el cicle amb la poda». En qualsevol cas, l’aposta per l’oli es manté viva, a Son Felip han adquirit nova maquinària, el primer ‘paraigua vibrador’ en propietat que hi ha a Menorca (hi ha hagut experiències prèvies llogant la màquina a Mallorca). Un dispositiu que permet «una recollida molt més eficient, permet fer la collita en una setmana i mitja», detalla Labori, sobre les 15 hectàrees d’olivera que tenen a la finca.

Principal productor

Pont Modorro és el principal productor de Menorca, amb una extensió de més de 8.000 oliveres. Tot i açò, la producció d’enguany està en l’aire, si la propietat no troba una solució per fer la collita. En el seu cas, l’anyada no és del tot dolenta, però necessita incorporar un equip que salvi la campanya.