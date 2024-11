Va ser per unanimitat que el ple de l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar, el 2009, impulsar el projecte que llavors proposava la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella, d’ubicar al Bastió de sa Font, un museu d’arqueologia submarina, per fer valdre l’important patrimoni subaquàtic que hi ha al port. Ara, quinze anys després, la segona campanya d’excavacions al fons de Cala en Busquets confirma el que se sabia llavors, que la dàrsena de ponent és un «autèntic museu de barcos», segons valoren els arqueòlegs.

Així ho definia fa uns dies Bruno Parés, que des de fa unes setmanes investiga de nou el fons del port, juntament amb Xavier Aguelo i membres de l’Explorers Club nord-americà. Uns treballs que han posat al descobert un parell d’embarcacions més, la més antiga de les quals podria ser de l’edat mitjana. No és nou Abans de construir el dic de Son Blanc, les prospeccions subaquàtiques que es feren quan s’estudiava dragar el port antic per permetre una entrada més segura dels vaixells comercials, els experts ja advertien de l’«incalculable valor històric» que s’amaga al fons de Cala en Busquets. Ho recorda Alberto Coll, de la ‘Marti i Bella’, qui es refereix a les prop de 2.000 peces i fragments extrets entre 2007 i 2008 d’un derelicte de l’època romana, quan es construí el petit espigó interior de davant el Moll de la Trona. Aquells treballs, dirigits per l’arqueòleg Mateu Riera, van permetre restaurar una vintena de peces d’entre els segles II aC i II dC. Les excavacions a Cala en Busquets confirmen que els derelictes estan en bon estat de conservació. | Explorers Club Aquest gran patrimoni naval va empènyer la ‘Martí i Bella’ a projectar un centre d’investigació i museu d’arqueologia subaquàtica. Una proposta que en aquell moment pretenia tenir un caràcter autonòmic, tenint en compte que no hi havia cap institució semblant a les Balears. La proposta partia de les aportacions en les jornades de recerca històrica organitzades per l’entitat del Cercle Artístic, on «especialistes italians van dir que al port hi havia, almenys, set derelictes», una quantitat molt destacable i que «no hi havia res semblant a la Mediterrània». A partir d’aquí, la ‘Martí i Bella’ va proposar de crear un museu subaquàtic al Bastió de sa Font, aprofitant les galeries interiors (algunes de les quals acolliren abans el Museu Municipal) i fins i tot la terrassa superior. «Era un projecte a llarg termini», que dissenyaren Coll i l’arquitecte Agustí Petschen, i que anava lligat a un projecte major, que incloïa les murades de Sa Muradeta, fins a la plaça des Born i l’antic Reial Alcàsser, així com un centre d’investigació, un amfiteatre grec a la Colàrsega del port i fins i tot espais expositius a l’aire lliure. Tot, motivat per l’extraordinari valor del patrimoni històric del port. «Els experts van dir que, amb el que hi ha davall la mar, es poden fer excavacions durant 50 anys», fet pel qual el centre d’investigació es podia convertir en un referent autonòmic i fins i tot nacional de la recerca arqueològica naval. «El projecte va quedar davall la taula, però és perfectament rescatable» La proposta de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella va obtenir el suport dels partits amb representació a l’Ajuntament. No debades, «el projecte va quedar davall la taula», lamenta Alberto Coll, qui, tanmateix, considera fermament que «és una idea perfectament rescatable». El museu arqueològic subaquàtic es concebia llavors com un pol d’atracció turístic i cultural per a Ciutadella. De fet, la memòria que presentà la ‘Marti i Bella’ ja apuntava que aquesta instal·lació oferia la «possibilitat d’erigir-se en una de les millors oportunitats de creixement, tant del sector turístic, com del que proveeix els béçns i serveis culturals».