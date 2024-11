La manca d’agua no només afecta la qualitat de vida i la salut, sinó també el paper social de la dona i l’accés a les escoles dels menors d’edat. Això passa a Nicaragua, a la població de Samascunda, al corredor sec del departament de Matriz. Les dones són les encarregades d’anar a cercar l’aigua potable i així no poden fer altres tasques. Els infants també es veu obligat a fer-ho i deixen d’anar a l’escola.

Què té a veure la falta d’aigua a Samascunda amb Menorca? El Fons Menorquí de Cooperació s’ha implicat en un projecte perquè els vesins d’allà tenguin accés a l’aigua potable. Gràcies a aquesta acció 82 famílies han millorat les seves condicions de vida. Ho ha fet a través d’una entitat municipalista, l’UCOM. Tot i que no s’ha precisat la inversió que ha fet, el Fons ha avançat en dos objectius. Un és les obres que s’han executat, després de l’estudi de captació de la font hídrica, amb la canalització i xarxa de distribució per a les 82 famílies, una caseta per a l’estació de bombeig, i amb un dipòsit de 36 metres cúbics d’aigua.

El segon objectiu és de promoció de les dones. S’ha creat un Comité de gestió de l’aigua amb molta participació de les dones, ho eren un 65 per cent dels participants en les assemblees comunitàries. Aquesta activitat ha permès crear 10 grups de feina amb 104 persones i la participació comunitària per a la neteja del terreny on s’havia d’ubicar el dipòsit d’aigua.