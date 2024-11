El patrimoni industrial està format per immobles o edificis, elements mobles com la maquinària i les eines, i també per l’element immaterial com són la memòria i les vivències dels treballadors i la gent en general, així com la documentació generada per la mateixa activitat industrial. Tot un llegat patrimonial que el passat cap de setmana va ser objecte d’estudi a les II Jornades de Patrimoni Industrial celebrades al Centre Cultural de Sant Diego, amb l’organització de l’IME, el suport del Consell Insular i la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior.

El patrimoni industrial inclou indústries que ja han acabat o que es percep el seu final, tot i que el seu sector tengui continuïtat, segons explica Alfons Méndez, coordinador del Grup de Patrimoni Científic, Tècnic i Industrial de l’IME. En aquest sentit, Méndez assenyala la planta tèrmica d’Endesa del port de Maó, donat que aquest tipus d’instal·lacions acabaran en un futur més o manco immediat, «les instal·lacions de carbó de fet ja han acabat, com és el cas de les que s’empràvem a Alcúdia que ja no funcionen, a més amb el procés de descarbonització entre el 2030 i 2050 acabaran totes. Açò, no implica que acabi el sector, perquè de fet el sector energètic a Menorca seguirà, la continuació de la tèrmica són totes les centrals de plaques solars o de molins», assenyala Méndez. Catisa, la fàbrica de bijuteria creada pels empresaris Carretero i Timoner. Altres immobles que van cessar amb la seva activitat original i que ha canviat són les antigues centrals elèctriques del port de Maó, on s’ubica l’empresa Pedro’s Boat, i la de la ciutat, actualment ocupada per l’Orfeó Maonès, entre altres. Fotografies de la fàbrica de bijuteria José Félix Orfila. A més de l’edifici, que pot ser reconvertit per a un ús diferent, també s’ha de tenir en compte la maquinària i les eines, la documentació, la memòria, les fotografies, però en els pitjors dels casos no queda res, ni tan sols els edificis. Antiga fàbrica Jover y Carreras dedicada a la fabricació de motors. El polígon industrial de Maó, per exemple, també inclou una sèrie de fàbriques que estan tancades i sense activitat que es podrien considerar com a patrimoni industrial, «els polígons industrials estan formats per edificis molt anodins, a diferència d’altres del segle XIX o primera meitat del segle XX, però les naus tancades i no reocupades també són patrimoni industrial», apunta. La maquinària, les eines i els productes de les fàbriques La maquinària, les eines i els productes elaborats per les fàbriques al llarg de les història de l’Illa també formen part d’aquest patrimoni industrial a preservar. No obstant açò, el problema de la maquinària, sobretot la que és de gran tamany, és que quan queda obsoleta, deixa de funcionar o tanca la fàbrica, el seu destí és acabar en una deixalleria. Hi ha casos que es conserva gràcies a l’interès d’institucions que adquireix la seva propietat, com el Consell insular, l’Ajuntament d’Alaior, el Museu de Menorca i centres com l’institut Pasqual Calbó de Maó, entre altres.