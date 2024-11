El Centre Artesanal de Menorca, as Mercadal, celebra avui matí, a les 10.30 hores, un acte de reconeixement i comiat d’Entremans, després que a principis d’enguany la darrera presidenta de l’associació d’artesanes, Isabel Arias, donés de baixa definitiva el col·lectiu després de vint-i-tres anys d’activitat. Creada el 2001, Entremans va arribar a aglutinar quatre anys després fins a 44 artesans i artesanes, la quantitat més gran de la seva història. «A finals de l’any passat ens vam reunir per darrera vegada les nou artesanes de l’associació i vam decidir que ja no tenia sentit continuar, perquè no hi havia ganes», assegura IsabelArias.

L’1 de desembre de 2001, es va constitutir Entremans que va participar activament en la creació i posada en marxa del Centre Artesanal de Menorca. Durant els primers quinze anys va treballar i col·laborar amb entitats diverses, amb l’organització de la Mostra d’Artesania Creativa de Menorca, la Fira d’Hivern a Ciutadella, el Mercat de Pasqua a Maó i els tallers de divulgació dels oficis artesans al Mercat des Mercadal, entre moltes altres.

Isabel Arias reconeix un gran dinamisme d’Entremans durant els primers anys de funcionament amb l’organització de nombroses activitats i la creació de la cooperativa d’artesans Es Taller. No obstant açò, la situació en els darrers anys ha canviat radicalment. «El que ha passat bàsicament és que Entremans ha perdut força, molts dels membres s’han jubilat, altres els queda poc i prefereixen funcionar un poquet més de forma independent, no necessiten o no tenen més ganes de seguir. Formar part d’una associació requereix una implicació, esforç i dedicació i has de tenir ganes, si no... És el que ha succeït un poc aquests darrers anys», assegura.

Arias també veu un canvi de pensament entre les noves generacions que ha incidit negativament en la dinàmica de l’associació. «A Menorca hi ha molts artesans i artesanes, el que passa és que funcionen de forma independent. La gent jove no veu d’alguna manera l’artesania com un ofici possible, haurem de fer-la un poc atractiva», assegura.

L’expresidenta d’Entremans considera que la baixa de l’associació pot obrir nous escenaris, «potser ara ha de néixer una altra associació amb nous membres i amb un horitzó diferent, també les coses estan canviant molt, les necessitats que Entremans cobria fa una vintena d’anys són molt diferents de les que tenim en l’actualitat. Tal vegada s’ha de fer una altra associació o que anem tots amb Arteme. Per açò, hem trobat molt important fer la trobada de d’avui per plantejar un poquet com està l’artesania actual, fins ara hi havia dues associacions i una ha plegat... i no és perquè no hi hagi artesans», conclou.