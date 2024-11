L’extensió de la Formació Professional Dual, amb pràctiques fora de l’institut no remunerades, però sí amb alta a la Seguretat Social, suposarà que més de mil estudiants hauran de trobar acomodament aquest curs, i els següents, en empreses de l’Illa. En algunes branques pot ser un problema sever, però no ho és tant en el cas del grau superior de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva de l’IES Cap de Llevant de Maó.

En aquests moments, aquest grau compta amb 46 alumnes matriculats, 25 en primer i 21 en segon. L’habitual és que un 95 per aquests superi els mòduls i accedeixi, per tant, a les pràctiques. És un dels cicles d’FP més atractius entre els quals hi ha a l’Illa a nivell superior, d’acord amb les xifres de llista d’espera de la Conselleria d’Educació.

El vessant educatiu és present en les accions que realitzen els titulats.

Des del departament de l’IES Cap de Llevant encarregat d’aquest cicle informen que en aquests moments compten amb mig centenar d’entitats col·laboradores, que ofereixen perfils de pràctiques com a monitor de fitness, monitor d’esport escolar, animador turístic o direcció i coordinació de temps lliure. Aquest curs s’han sumat a la llista diversos clubs esportius i administracions com l’Ajuntament de Maó.

D’altra banda, asseguren des del professorat del centre, «amb el nou currículum estem obrint una línia de treball amb les empreses dedicades al turisme, amb una visió àmplia que englobi la sostenibilitat, la inclusió i la diversitat en el seu model de treball». Contribueix a això un recent canvi de mentalitat en les empreses, que valoren més la formació per a adaptar-se a un client cada vegada més exigent.

Resulta curiós i significatiu com l’IES Cap de Llevant ha establert vincles de col·laboració amb empreses fundades i liderades per antics alumnes d’aquest mateix cicle relacionat amb l’activitat física, com poden ser Idò Acampem o Latau.

Vessant social

Aquestes pràctiques no són alienes al vessant social. Un exemple és el Club Vidalba, que desenvolupa tasques de gran importància social que requereixen «tècnics formats i competents», amb projectes com Bàsquet Boscos en el qual han participat dues alumnes en pràctiques del curs passat i que enguany han estat contractades, una tasca que comparteixen amb una altra estudiant en pràctiques. Un ampli ventall d’oportunitats per a procurar una millor formació de futurs professionals.