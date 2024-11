A Menorca ja són més d’un centenar les persones que, cada setmana, participen en les «Rutes Saludables» que, el 2012, posà en marxa l’IB Salut. Ho fan de la mà dels cinc centres de salut que, juntament amb els ajuntaments de Ciutadella, Maó, Alaior i Ferreries i el Consell, com una aposta per la vida activa, per assolir millores fisiològiques, però també psicològiques i socials, especialment en persones en edat de jubilació.

Les Rutes Saludables es van començar a implantar fa dotze anys i, a poc a poc, s’han anat creant arreu de l’arxipèlag balear. A Menorca, aquest programa és present als centres de salut del Canal Salat, Verge del Toro, Dalt Sant Joan, Es Banyer i de Ferreries, on un dia per setmana es fan trobades d’usuaris per fer un recorregut.

Cada centre té dissenyats una o dues rutes, que oscil·len entre els 2,5 i els 7,5 quilòmetres. Gemma Andreu

Itineraris i beneficis

En cada caminada, els usuaris van acompanyats d’un sanitari o membre de l’equip del seu centre de salut, el qual té dissenyats un (a Es Banyer i Verge del Toro) o dos (Canal Salat, Dalt Sant Joan i Ferreries) itineraris, que oscil·len entre els 2,5 i els 7,5 quilòmetres.

Com apunten des de l’Àrea de Salut de Menorca, són recorreguts que reuneixen una sèrie de requisits, sense desnivells importants i molt accessibles, amb l’objectiu de combatre el sedentarisme. Però no només açò, com apunta una de les usuàries del programa a Ferreries, Roser Martín, «a part de caminar una hora, fas amistats i socialitzes, i així no estàs tot el dia a casa».

Per a ella, «aquesta iniciativa és perfecta» i ja s’han animat moltes vesines. «Al principi érem deu o dotze, ara som una trentena», açò sí, «sobretot dones, els homes no s’animen gens, només n’hi ha un que ve». I juntes, «cada dimecres ens trobam, cada una va al seu ritme, acompanyades per n’Emèlia Florit [la infermera] i na Marga Coll [responsable d’admissió], que són un encant».

«Ho recomanaria a tothom», diu Martín, qui, a part dels beneficis socials ha apreciat una clara millora física. «Vaig començar que necessitava bastons per caminar, i ara vaig de les primeres i sense ajuda», després de quatre anys fent ruta, a la vegada que «reim, ens divertim, ens ho passam molt bé».

Avaluació

Precisament, a la seu a Menorca del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears va tenir lloc, divendres, una jornada d’actualització del programa. Professionals i responsables de l’Àrea de Salut de Menorca, tècnics dels ajuntaments i del Consell i també usuaris, van fer una posada en comú sobre les «Rutes Saludables» i es van establir criteris d’avaluació que es posaran en pràctica, per comprovar l’efecte que suposa per a les persones que aposten per un estil de vida més actiu.