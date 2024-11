Sant Lluís va acollir el passat dissabte el Tianlong Fest, amb la realització d’unes activitats d’apropament a la cultura asiàtica, en una vetllada lúdico-cultural organitzada pel Servei Educatiu del Molí de Baix de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Lluís i la col·laboració de Shinigamis Mallorca. Aquesta activitat compta amb el suport econòmic del programa Alternanits de l’Institut de Joventut de Menorca (Injove) del Consell insular.

La celebració del Tianlong Fest es va desenvolupar entre les 18 i les 24 hores a la Sala Albert Camus i en el tram del carrer on està situat l’espai polivalent propietat de l’Ajuntament de Sant Lluís. Nombrosos adolescents no es van voler perdre aquesta oportunitat i van participar activament en les diferents activitats programades, que es van desenvolupar amb un gran dinamisme en una nit diferent i, sobretot, divertida.

Així, la sala polivalent i el carrer es van transformar en un gran espai lúdic en què els joves va poder participar en un taller de manga, una mostra de soo bahk do, còctels saludables asiàtics i un taller de cuina japonesa, a més d’altres activitats com un concurs de cosplay, un taller d’escriptura kanji, origami i papercraft, i una taula d’acolorir manga, aquestes darreres gràcies a la participació de Shinigamis de Mallorca, una associació cultural sense ànim de lucre dedicada a la difusió de les cultures japonesa i coreana, que per primera vegada ha viatjat a Menorca per dinamitzar una activitat d’aquests tipus.

Taller

Per altra banda, aquest mateix dijous el Molí de Baix ha organitzat el tercer taller bàsic de reparació de bicicletes, que tindrà lloc de les 17.30 fins a les 19 hores a la cotxeria de Creu Roja, situada al costat de l’entrada al camp municipal de futbol de ses Canaletes.

Amb aquest taller mensual, gratuït i obert al públic, els participants col·laboren en la donació de bicicletes a persones en situació de vulnerabilitat, a més de promoure la mobilitat sostenible i la reutilització, segons assenyalen des del servei municipal de joventut.