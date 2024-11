«Un puerto con estrella», de l’artista Nuria Román, serà des d’avui i fins al pròxim dia 5 de gener de 2025 l’estrella de l’exposició Lab Oliver que s’inaugura avui fosquet, a les 19 hores, al Centre d’Art Ca n’Oliver-Col·lecció Hernández Sanz-Hernández Mora, a Maó. Amb aquesta exposició, Ca n’Oliver continua la programació dels Premis Lab Oliver en la seva segona edició que va guanyar Román.

L’obra «Un puerto con estrella» explora la relació entre la geografia del territori de Menorca i el seu impacte en la història i en la vida dels seus habitants, agafant com a model l’antic Castell de Sant Felip, ubicat al port de Maó, que serveix a l’artista per analitzar com l’espai físic i la ubicació estratègica d’aquesta fortalesa militar del segle XVI ha modelat el destí de l’Illa al llarg dels segles, segons informa l’Ajuntament de Maó.

La mateixa Col·lecció Hernández Sanz-Hernández Mora alberga els documents que han servit a Román per materialitzar la proposta artística, concretament la col·lecció cartogràfica referida al castell de Sant Felip, que va començar a construir-se durant el regnat de Felipe II el 1555, en què el port de Maó es representa al costat de la geometria de la fortalesa que es caracteritza per la seva planta en forma d’estrella de vuit puntes.

Després de la primera dominació britànica de l’Illa entre 1713 i 1756, la breu ocupació militar francesa entre 1756 i 1763, i la segona dominació britànica entre 1763 i 1782, a partir la Corona espanyola va conquistar l’Illa i el rei Carlos III va ordenar la demolició del castell de Sant Felip.

Precisament, a l’exposició es presenten unes pedres originals del castell, rescatades d’aquella demolició, «que tornen a sortir a la llum com a testimonis materials de la seva grandesa i com un recordatori del gegant adormit que avui ja està oblidat a la memòria col·lectiva», assegura l’Ajuntament.

Projecció

«Un puerto con estrella» pretén connectar l’espectador amb la història des Castell i el port de Maó, destacant com aquesta zona va convertir-se en un punt de poder i de disputa entre les grans potències europees durant segles. Avui, durant la inauguració, es projectarà un vídeo del castell de Sant Felip cedit pel Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Històric del Port de Maó i Cala Sant Esteve. A més, al llarg de l’exposició s’organitzarà una visita guiada al castell i una taula rodona.