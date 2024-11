Los restaurantes de Menorca, un año más, han pasado desapercibidos por la Guía Michelin, que solo se ha fijado en la Isla para distinguir a cuatro hoteles. Menorca ha vuelto a quedarse de nuevo sin Estrellas Michelin, pese a que hace años que los expertos gastronómicos creen que los restaurantes de la Isla tienen potencial para lograr alguna distinción de la reconocida guía francesa.

La Guía Michelin celebró al pasado martes en Murcia su tradicional gala anual, en la que se dio a conocer la nueva distribución del máximo reconocimiento gastronómico para 2025, repartiendo hasta 357 estrellas a un total de 292 restaurantes de España y Andorra, ninguno de ellos en Menorca. Mejor suerte han tenido en el resto de Balears, con 14 restaurantes con estrellas Michelin, de los cuales 10 son de Mallorca y 4 de Eivissa. El mayor premio en Balears se lo lleva el restaurante Voro en Canyamel (Mallorca), con dos estrellas.

Menorca no solo no ha conseguido ninguna Estrella Michelin, sino que tampoco se ha podido conformar con ninguna de las otras distinciones menores. Así, los restaurantes de la Isla no han logrado ninguna Estrella Verde, que premia a los establecimientos más sostenibles (entre los cuales hay dos de Balears); y tampoco entra en la edición de 2025 en el listado de los Bib Gourmand, que premian la relación calidad premio. Cabe destacar que en 2024 un restaurante de Menorca, el Smoix de Ciutadella, sí que logró esta distinción y no ha podido revalidar para 2025, seguramente debido a los cambios de este establecimiento, que ha escogido nueva ubicación.

Pese a que Menorca no tiene ni Estrellas Michelin, ni Estrellas Verdes, ni tampoco ninguna distinción de Bib Gourmand, cabe esperar que cuando se publique la Guía Michelin de 2025 aparezca alguna mención de la Isla, con el distintivo ‘Restaurante Recomendado’ como sucedió con la de este año en la que recomendaba hasta nueve establecimientos de Menorca: Mon Restaurant y Godai de Ciutadella; Ca na Pilar de Es Migjorn; Es Cranc de Fornells; los agroturismos Santa Mariana y Torralbenc de Alaior; Es Molí de Foc de Sant Climent; El Rais de Maó; y, por último, Sa Pedrera d'es Pujol de Sant Lluís.

Los cuatro hoteles distinguidos

En la gala del martes solo se revelaron los restaurantes premiados, pero unos meses antes la Guía Michelín también reveló los primeros hoteles que cuentan con la nueva distinción de Llave Michelín, en los que se valora «la arquitectura y diseño de interiores, la calidad y coherencia del servicio, la personalidad y carácter general, la relación calidad-precio y la contribución significativa a la experiencia del huésped en un entorno concreto».

En España hay cinco hoteles con tres Llaves Michelin, 12 con dos Llaves y 80 con una Llave, de los cuales de estos últimos cuatro son de Menorca. Se trata de Torralbenc (Alaior), Can Albertí 1740 (Maó), Cristine Bedfor (Maó) y Faustino Gran Relais & Chateaux (Ciutadella).