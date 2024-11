Al Cercle Artístic de Ciutadella s’acaba d’inaugurar una nova Exposició Social de fotografia, en una edició que enguany permetrà recaptar fons per als afectats de la DANA a la Comunitat Valenciana, gràcies a la venda de les instantànies.

La nit del divendres va quedar inaugurada l’exposició, al local social de l’entitat | Josep Bagur Gomila

La mostra es pot veure fins al 3 de gener al bar de l’entitat de la plaça des Born, fet que permet gaudir del muntatge en un horari més extens. Allà s’hi exposa una obra de cada un dels vint-i-cinc fotògrafs participants, integrants del Fotoclub del Cercle Artístic. Dominen, de forma destacada, les imatges dedicades al paisatge, principalment de Menorca, encara que no de forma exclusiva. També hi ha presència d’escenes urbanes, però en menor mesura.

Dani Camacho

La temàtica de les fotografies és lliure. La majoria d’autors han optat per presentar treballs en color, però també hi ha una bona presència de propostes en blanc i negre. Com apuntava aquest divendres Ramon Silvela des del Fotoclub, són les obres seleccionades pels participants en la mostra, on es conjuga la veterania dels socis més antics, amb les noves visions que aporten els integrants més joves. I és que l’agrupació fotogràfica viu un bon moment, amb una seixantena de socis, la majoria dels quals participa activament en les activitats que s’engeguen.

Lluïsa Llufriu

Preu mínim

«Les obres estan a la venda a un preu mínim de 20 euros, que és simbòlic, però es pot aportar més» de forma voluntària, expressen des de l’entitat, que planteja l’exposició com una via per a recollir fons per ajudar les famílies afectades per la gota freda de, justament, fa un mes.

Anna Bosch

«Creim que la proposta tindrà acceptació, és el preu mínim per unes fotografies de mida A4, amb bona qualitat d’impressió». A més, algunes d’elles «estan fetes per socis que acumulen distincions» nacionals i internacionals, per exemple, de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) o la Confederación Española de Fotografía (CEF).

Aquest divendres al vespre, els assistents van compartir un aperitiu per celebrar la inauguració de la mostra.