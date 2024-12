La invasió dels descomptes en les grans superfícies i plataformes de venda digital el darrer divendres del mes de novembre és un fenomen ja habitual cada any a causa del Black Friday instaurat des dels Estats Units.

El nostre subconscient, el dels consumidors, ja ens adverteix per esperar fins a la darrera setmana de novembre per adquirir aquella peça de roba o aquell aparell electrònic que tant anhelem a un preu molt rebaixat. És una actitud consolidada i totalment establerta, no sent així pels responsables dels comerços locals, els quals s’han de reinventar any rere any per intentar fer front al bombardeig d’ofertes de les grans cadenes. «Això és un desastre, ja no sabem ni què inventar. Ho xerram entre els mateixos comerciants, perquè no només passa a Menorca, sinó a la resta de Balears i Espanya», apunta el cap de compres de l’establiment de roba Memphis Menorca, José María Izquierdo.

De zero a cent

D’aquesta manera, les vendes del mes es concentren pràcticament només en un parell de dies. «El Black Friday no ens funciona massa, perquè el que fas dos dies, ho deixes de fer deu dies abans», explica el gerent de la botiga Coll 1925 a Ciutadella, Manu Bagur. «Tothom s’espera al Black Friday i estàs obligat a vendre amb descomptes, però realment no és gens positiu per als comerciants. Ens ho hem de menjar amb patates», afegeix.

És a dir, els comerços de proximitat passen de viure en una mena de desert, que s’allarga més d’una setmana a patir unes inundacions de dos dies que, realment, no els lleven la set que tenen.

Devolucions a dos mesos vista

La cada vegada més important campanya de Black Friday està començant a menjar-se part de la destinada a Nadal, tot i haver-hi, com a mínim, un mes de diferència.

Això ja està repercutint de manera significativa en les polítiques de devolucions. Mentre que les grans marques permeten als clients retornar els productes adquirits durant el Black Friday fins després de la festivitat dels Reis Mags, el comerç local no es pot permetre estendre tant de temps unes devolucions que habitualment es limiten fins a 15 dies després de la compra. «Compren a finals de novembre i regalen a principis de gener, al cap d’un mes i mig, i després probablement hi haurà algunes devolucions. És un problema perquè la gent que compra el teu gènere l’ha guardat un mes i mig i després te’l torna. És a dir, has perdut un mes i mig en què no has pogut vendre el producte», incideix el gerent de Coll 1925.