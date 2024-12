La construcció d’una societat vertaderament inclusiva, en la qual es doni una millora real en la participació, l’accessibilitat, la feina, l’esport, l’educació o la cultura de les persones amb diversitat funcional és l’objectiu que persegueix la població menorquina en conjunt. Tanmateix, de les paraules als actes hi ha un tros.

Per aconseguir aquesta fita és imprescindible atorgar a aquest col·lectiu el dret a l’autodeterminació. Baix el lema «Amb la meva veu, el meu camí #Vullparticipar», la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca va llançar ahir, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una campanya que pretén sensibilitzar a la ciutadania envers les persones amb diversitat funcional, les quals «també poden prendre decisions, poden elegir, i poden emprar la seva veu per marcar moltes coses del seu camí».

Una abraçada per l’accés a la santitat entre la usuària Cati Mesquida i el sanitari José Manuel Gutiérrez (esquerra) i María Inocencia Río i la consellera Carmen Reynés, antigues companyes d’escola, en pro de l’educació inclusiva (dreta).

«La societat continua amb una concepció proteccionista sobre aquest col·lectiu. Amb aquesta campanya volem contagiar a la població, dir-li que rebem aquest sentiment paternalista, però que podem triar si volem anar a un lloc, si volem fer una activitat esportiva, si volem anar a una festa o no... Podem triar moltes coses, tot i que a vegades se’ns nega el dret a l’autodeterminació», explica la coordinadora de l’àrea de Comunicació de la Fundació, Àngels Andreu.

La petita Maisie veu com tota la seva família s’implica en la seva teràpia diària (esquerra) i la família Caliz Vilches s’apropa a la cultura acudint al cine cada setmana (dreta).

Apoderament com a models

Per tal de donar a entendre la qüestió de l’autodeterminació, la Fundació ha optat per dues vies. La primera es refereix a la publicació d’una guia amb dinàmiques per a millorar la comunicació envers les persones amb discapacitat i se sentin incloses dins la societat. A més, aquesta aporta en l’interior una targeta verda amb un protocol a seguir per a l’organització d’actes públics inclusius.

El segon mitjà és la publicació d’unes fotografies que mostren l’apoderament de les persones amb diversitat funcional. En aquesta sessió fotogràfica van col·laborar de forma desinteressada l’agència Be Creative i l’alumnat del grau d’Estètica i Perruqueria de l’IES Cap de Llevant.