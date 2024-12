Mortadelo i Filemón, els mítics personatges creats pel dibuixant Francisco Ibáñez, es passen de la TIA al TEA, per donar suport a les persones que pateixen Trastorn de l’Espectre Autista a l’Illa.

L’Associació del Trastorn de l’Espectre Autista de Menorca ha editat un calendari solidari, per a recaptar fons per ajudar les famílies afectades. Una missió per a la qual han aconseguit la implicació dels hereus d’Ibáñez i de l’editorial Bruguera i Penguin Random House Grup Editorial, que han cedit els drets perquè els famosos Técnics d’Investigació Aeroterràquea (TIA) il·lustrin les pàgines del calendari.

Així neix l’almanac, on Mortadelo i Filemón protagonitzen la dotzena d’escenes que inclou, i que van acompanyades de frases explicatives del què és el TEA, els seus efectes o què ajuda a dur millor el trastorn. Per exemple, parla de l’imprescindible que és per a aquestes persones el manteniment d’unes rutines diàries i l’ordre, dels ritmes d’aprenentatge, o l’alteració que provoquen els renous.

Aquestes explicacions al costat de diferents pictogrames, que, tal com explica el president de TEA Menorca, Santi Coll, «és un dels mitjans que tenim per a comunicar-nos amb aquells infants als quals costa expressar les seves necessitats o els seus sentiments».

Per altra banda, i com a mostra d’implicació amb les famílies afectades, apareixen indicades les dates d’aniversari d’una trentena de membres de l’associació, i estan recollides les festes patronals de tots els pobles de Menorca.

Via de finançament

Coll apunta que TEA Menorca, com a membre de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, rep cada any una «petita dotació», que s’afegeix a les quotes anuals dels socis i a donatius particulars, associacions de pares i mares o, com aquest any, del Restaurant La Caprichosa. No obstant, «aquests doblers són del tot insuficients per cobrir les necessitats» de l’entitat, que «actualment ronda les 75 famílies».

És en aquest context que l’associació engega iniciatives com aquest calendari solidari, que es pot adquirir per 5 euros a Llibreria Pau i Llibreria Ca sa Catalana, de Ciutadella; a Sports Bosch, de Ferreries; o a Llibreria Via Ronda, de Maó.

TEA Menorca acull i dona suport a les famílies que tenen qualcun dels seus membres amb el trastorn de l’espectre autista. «La nostra tasca, en primer lloc és escoltar i animar» les famílies i, «al mateix temps, guiar-les en els seus drets davant aquesta nova situació», quan reben el diagnòstic. A partir d’aquí, l’entitat ajuda per a obtenir el certificat de discapacitat, ja que amb el reconeixement d’almenys el 33 per cent, «ja té dret a ser atès per a moltes de les seves necessitats terapèutiques».

Entre altres qüestions, l’entitat col·labora i assessora en els àmbits educatiu i sanitari. Una esfera, aquesta darrera, on Coll lamenta que queda molt per fer. Considera un «fracàs» el «nul avanç de l’àrea de salut mental de Menorca, que aquests anys ha ignorat les peticions de les associacions» i el «total desinterès per part de l’IB Salut per posar en marxa d’una vegada la targeta d’atenció preferent per a persones amb autisme, aprovada des de fa un parell d’anys».