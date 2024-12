Les grans produccions cinematogràfiques tenen assignades, quasi per criteri, determinades setmanes de l’any per ser estrenades al cinema i delectar al públic que espera ansiós per visionar-les a la sala. A més de la Setmana Santa i l’època estival, un nou període de l’any obert a les estrenes arran de la pandèmia de covid, Nadal suposa l’aparador més gran de la indústria del cinema.

Amb només mirar la cartellera aquests dies, un ja s’adona d’això: l’anhelada «Gladiator II», estrenada a Espanya el passat 15 de novembre, continua sent el cap de cartell als cinemes Ocimax de Maó quasi un mes després. Tot i ser una de les pel·lícules més esperades de l’any, el llançament 24 anys després de la seqüela de l’exitosa «Gladiator» no està aconseguint complir les expectatives. Així doncs, en els pròxims dies donarà pas a nous treballs com «Cónclave» o «Nosferatu». A elles s’afegiran «Sonic 3» i «Mufasa: el rey león», dos films dirigits al públic infantil. Temps per als infants Si es té en compte aquestes dues darreres mencions, la meitat de la cartellera per Nadal de l’Ocimax de Maó correspondrà a pel·lícules d’animació infantil, ja que continuen actives l’exitosa Vaiana 2, seqüela del film estrenat l’any 2016 i que «ha batut tots els rècords de taquilla a nivell mundial», i el musical «Wicked». «Si recordem les grans pel·lícules que han format part dels darrers anys en aquestes dates, la majoria de les projeccions van destinades per a tota la família», explica José Luis Portella, gerent de les sales de cine d’Ocimax en Maó. «Pixar i Disney ens han deixat grans èxits en aquestes dates com ‘Rompe Ralph’, ‘Vaiana’ l’any 2016, ‘Coco’, una meravella de Pixar, i ‘Frozen’, que espera una seqüela molt prest», assenyala Portella. També se sumarien les posteriors entregues de l’elogiada saga «Star Wars», ja produïdes per Disney. «’El despertar de la fuerza’, un dels capítols més esperats, es va convertir en la bomba de les festes. Seguiria en les mateixes dates el 2017 amb ‘Los últimos Jedi’ i ‘El ascenso de Skywalker’ el 2019», indica el gerent. Les dates dels ‘taquillazos’ Grans èxits mundials com «El señor de los anillos» també han vist la llum durant el Nadal. Les entregues adaptades de la saga de Tolkien van provocar «cues interminables de públic» entre els anys 2001 i 2003 a les sales de l’Illa. L’arribada a la pantalla gran l’any 2019 d’«Avatar», la pel·lícula més taquillera de la història fins al moment, també es va donar just abans de Nadal. Ben igual que la seva seqüela 13 anys més tard, «Avatar: el sentido del agua». Tanmateix, moltes de les superproduccions més esperades pels espectadors acostumen a estrenar-se a finals de novembre, igual que ha passat amb «Gladiator II». D’aquesta manera, mostren la seva confiança en seguir en la cresta de l’ona per a quan arribi Nadal. Un exemple molt clar és la saga «Los Juegos del Hambre». La primera entrega de l’adaptació dels llibres de Suzanne Collins va estrenar-se l’abril de 2012, però les altres tres pel·lícules ho van fer a partir del 20 de novembre de 2013, 2014 i 2015, respectivament. Fins i tot la recent preqüela estrenada el 2023, «Balada de pájaros cantores y serpientes», va ser llançada a finals del mes de novembre. El resultat? Una de les sagues més taquilleres de la història a la qual li queda, almenys, una entrega més. Noves dinàmiques «La sociedad de la nieve» de J.A. Bayona i la directora de producció de la qual és la menorquina Margarita Huguet, és el darrer èxit aconseguit en dates nadalenques. Tanmateix, va estrenar-se primer en les plataformes digitals, la qual cosa va suposar tota una revolució en la indústria del cine. Les sales de cinema d’Ocimax a Maó i Moix Negre a Ciutadella van haver d’esperar fins després dels Reis Mags per projectar-la. Així i tot, va ser un èxit rotund que va durar setmanes a la cartellera, propiciant les visites a l’Illa dels mateixos Bayona i Huguet.