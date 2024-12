A Ciutadella, les germanes del convent de Santa Clara han comunicat el final d’una tradició que s’ha allargat durant cinquanta anys. Enguany ja no han creat el tradicional betlem, que esdevenia pas obligat de centenars de persones durant les festes de Nadal.

Des del monestir, les monges anuncien la conclusió d’una etapa, «tan polida i gratificant», on «cada any fèiem amb gran il·lusió» un muntatge, sempre amb una temàtica nova, i sempre amb missatges per inspirar la pau i el bé.

Les clarisses expressen el seu agraïment «de tot cor als qui, amb els vostres comentaris i visites, sempre ens animàveu a seguir endavant, a tantes persones que, de forma sorprenent, ens recolzàveu i ajudàveu».

Igualment, expressen el desig que «el costum de fer el betlem segueixi viu en les nostres cases i, en contemplar el Misteri de Déu fet Infant, ens ompli el cor de tendresa i agraïment, de silenci i admiració». La tradició a Santa Clara ha estat present el darrer mig segle, amb el parèntesi obligat per les restriccions sanitàries per la covid-19.