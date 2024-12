Ciutadella, Maó, es Mercadal i Sant Lluís gaudiran aquestes festes de Nadal de la representació del drama popular del naixement de Jesús, amb la particularitat que les dues darreres poblacions recuperen després d’uns anys d’absència aquesta obra teatral nadalenca i la novetat, en el cas de Sant Lluís, de l’estrena d’una versió a càrrec del director teatral i escriptor Pau Seguí.

Ciutadella

El Centre Catequístic Sant Miquel, de Ciutadella, va fer aquest divendres la primera representació de les sis programades aquest mes de l’obra «Els pastorets», dirigit també per primera vegada per Pere Domingo, que en altres ocasions ha estat un dels actors de l’obra. El públic va gaudir d’una versió diferent dels darrers anys, donat que és una adaptació de diferents obres nadalenques -entre altres, «Els pastorets del ferrer Magí»- escrita per Mari Genestar i que es va escenificar el 2010-2011. «Des de llavores aquesta versió no s’havia representat més, la història transcorre en el nucli antic de Ciutadella, amb una família que té una fusteria i en Josep que és el director de l’obra nadalenca que s’assaja al teatre de Sant Miquel, amb els impediments per part dels dimonis perquè no es pugui representar l’obra», assegura Pere Domingo. Les pròximes representacions són avui a les 17.30 hores, demà a les 18 hores, divendres 20 a les 20.30 hores, dissabte 21 a les 20 hores i diumenge 22 a les 18 hores.

Maó

El grup de teatre de l’Orfeó Maonès farà una doble representació d’«Els pastorells», en la seva versió tradicional que l’editorial Nura, de Ciutadella, va publicar el 1972. Serà el pròxim dissabte dia 21, a les 19 hores, i ensoldemà diumenge a les 12 hores. Fa tres anys que la directora és Lourdes Moreno, una persona que defensa la incorporació de novetats en la història perquè cada any no sigui exactament el mateix: música, balls a càrrec de l’Escola de Dansa Ute Dahl, canvis en la posada en escena, etc. «Sempre incorpor alguna novetat perquè els adults estiguin més entretinguts i els fillets entenguin el vers, he fet alguns canvis sobre el sexe dels àngels i també d’actors, per la qual cosa he hagut de preparar-los per aprendre el text en vers, també faig algun canvi en la música. Hi ha famílies que venen cada any i m’agrada que vegin coses noves, no sempre tot ben igual de cada any, per sorprendre un poc tant els fillets com els grans», assenyala.

Es Mercadal

El grup de recent creació Amics del Teatre des Mercadal, amb la coordinació d’Emili Pons, recupera per al poble després de setze o disset anys la representació d’«Els pastorells», en la versió tradicional. Serà el pròxim dissabte dia 4 de gener de 2025 en una doble sessió a les 17.30 i les 20.30 hores a la Sala Multifuncional de la localitat. Aquest nou grup de persones amb ganes de fer teatre va decidir fa uns mesos que la seva estrena seria donar vida a «Els pastorells». «Hem trobat gent amb moltes ganes de fer-ho bé, hi ha persones de més edat que l’han representat altres vegades i també gent jove, entre ells cinc del poble i un de Ferreries que ho fan per primera vegada amb molta il·lusió i ganes, també vindran fillets petits que faran de dimoniets», assegura Emili Pons.

Sant Lluís

«Un darrer viatge junts» podria ser el títol d’una obra teatral qualsevol, però en aquest cas és el retorn cinc anys després de la màgia nadalenca a Sant Lluís de la mà del grup de teatre Tornam a ser aquí, dirigit per Pau Seguí, que també és l’autor de la versió que s’estrenarà el dissabte dia 21 a les 20 hores a la Sala Albert Camus, amb altres dues representacions diumenge dia 22 a les 12 hores i a les 19 hores.

El públic que vagi a veure l’obra «Un darrer viatge junts» seguirà el periple màgic que en Sebastià i en Marc, l’avi i net, faran pel món dels Pastorells. L’avi té alzheimer i jeu al llit de l’hospital a causa d’un accident.A partir de la lectura del text tradicional d’«Els pastorells», els dos passaran a formar part d’aquesta història que no havien pogut compartir per mor de la malaltia. «Amb tot el respecte del món, hem retallat i refet qualque part del text original i n’hem creat qualcuna de nova. La nostra idea ha estat de presentar un espectacle que no es faci llarg i que mantengui l’essència del text original. En cap moment volem que ningú se senti desencantat, però aquesta obra no és ‘Els pastorells’ i prou, és la nostra manera de retornar als nostres orígens teatrals i alhora de donar-los una volta i mostrar el que hem après en més de vint anys de teatre», subratlla Seguí.