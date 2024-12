Unes 700 persones van passar, ahir dematí, per l’envelat instal·lat a l’Esplanada de Maó, per col·laborar amb la campanya solidària «Por la sonrisa de un niño», que un any més ha permès reunir una gran quantitat de joguines, que arribaran a fillets de famílies desafavorides. Una iniciativa que es fa en col·laboració de la Creu Roja de Maó.

Encara no es coneix ni la recaptació obtinguda, ni la quantitat de regals que van aportar els assistents a un esdeveniment que arribava a la seva trenta-sisena edició. Durant tres hores es van succeir diferents actuacions, com les des Bastió de s’Illa, Los Tres de Cádiz, el Cor de Gòspel Menorca o Wanderlust Menora, que va presentar al públic el seu darrer treball, «Latido». Membres de la Creu Roja, reuniren els regals que aportaren els assistents. | Josep Bagur Gomila Durant la gala es va presentar el grup de ball Rítmica del Pasqual Calbó i el monologuista Dani Morlà hi va posar el toc d’humor. Tampoc van faltar les activitats i les manualitats adreçades als més petits, així com un boti-boti, un photocall i un sorteig de regals per als presents. La proximitat amb les festes va afavorir l’assistència del Pare Noel. Reconeixement En el transcurs de la gala es va fer entrega del Premi Manolo Escalona, que cada any s’entrega a una entitat de caràcter social i solidari. El director de la SER, Sergi Ribera, liurà el premi a Vanesa Gomila. | Josep Bagur Gomila En aquesta ocasió es va reconèixer la labor que realitza Projecte Home i va recollir la distinció la seva directora a Menorca, Vanesa Gomila.